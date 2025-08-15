menu hamburguer
Torcida do Liverpool homenageia Diogo Jota na estreia da Premier League

Anfield faz mosaico e exibe faixas por ex-jogador e seu irmão

Torcida do Liverpool exibe mosaicos em homenagem a Diogo Jota e André Silva
imagem cameraTorcida do Liverpool exibe mosaicos em homenagem a Diogo Jota e André Silva (Foto: Divulgação)
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/08/2025
16:15
  • Matéria
  • Mais Notícias

A torcida do Liverpool homenageou Diogo Jota antes do jogo contra o Bournemouth, que marcou a estreia da Premier League. Nas férias, o português foi vítima fatal de um acidente automobilístico na Espanha ao lado do irmão André Silva.

Em Anfield, os torcedores do Liverpool levantaram diversas faixas homenageando o ex-jogador durante a canção de "You'll never walk alone". Na sequência, dois setores das arquibancadas exibiram mosaicos fazendo menção aos irmãos durante o minuto de silêncio.

Os jogadores do Liverpool entraram em campo com uma braçadeira preta demonstrando luto por Diogo Jota e André Silva. Nos Reds, o centroavante português disputou 182 partidas, marcou 65 gols e contribuiu com 26 assistências.

Como foi a morte de Diogo Jota, do Liverpool?

Diogo Jota, jogador do Liverpool e de Portugal, e seu irmão, o atacante André Silva, do Penafiel, morreram em um acidente de carro no dia 3 de julho na província de Zamora, no noroeste da Espanha.

Segundo a imprensa local, o acidente ocorreu no quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria. Durante uma tentativa de ultrapassagem, um dos pneus do veículo estourou, de modo que fez o automóvel sair da pista. Logo após, o automóvel pegou fogo, segundo informações da Guarda Civil.

Torcedores do Liverpool exibem faixa em homenagem a Diogo Jota
Torcedores do Liverpool exibem faixa em homenagem a Diogo Jota (Foto: Paul Ellis/AFP)

