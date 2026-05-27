Saída do Real Madrid e volta ao Flamengo? Vini Jr abre o jogo sobre futuro

O atacante Vini Jr, do Real Madrid, abriu o jogo sobre o futuro da carreira. Em entrevista à Cazé TV, o camisa sete declarou ter o desejo de continuar no clube, mesmo após duas temporadas sem títulos. Ele ainda destacou o fato de ter contrato até 2027 e não ter pressa para renovar.

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Além disso, o astro do futebol mundial ainda falou abertamente sobre o desejo de retornar ao Flamengo, seu clube formador. Vini Jr ainda apontou um prazo para voltar ao Rubro-Negro e afirmou que pretende ganhar a Libertadores.

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— Nunca me imaginei fora do Real Madrid. Aproveito cada minuto. Sempre foi meu sonho jogar aqui. E poder jogar tanto tempo, e agora, ser um dos capitães do time, mesmo sendo tão novo. É algo importante, que acontece poucas vezes na história. Quero seguir aqui minha vida toda. Mas não tenho pressa para renovar meu contrato. Tenho até 2027. Presidente confia em mim e eu nele — iniciou o jogador, antes de completar.

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— Mas vou voltar ao Flamengo. Não vou voltar tão velho também. Estou com saudades. Nos próximos três, quatro anos, não volto ainda. Não pode ser oito ou nove. Porque aí vou ficar muito velho. Tenho que ganhar a Libertadores com o clube — concluiu.

Vini Jr em ação pelo Flamengo em 2018 (Foto: RODRIGO BUENDIA / AFP)

Vini Jr na Copa do Mundo

Após o fim da temporada europeia de 2025/26, Vini Jr, agora, se prepara para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Ele é um dos 26 selecionados do técnico Carlo Ancelotti para o Mundial, que começa a ser disputado no dia 11 de junho.

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O Brasil estreia no dia 13, contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos. A Seleção se encontra no Grupo C do torneio, ao lado da seleção africana, Escócia e Haiti.

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