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Ex-Palmeiras, Léo Azevedo celebra título no futebol europeu e mira acesso

Léo Azevedo foi fundamental para o Torreense na temporada 2025/26

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/05/2026
18:25
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Léo Azevedo, cria do Palmeiras, foi vendido para o Toreense em 2024 (Foto: Reprodução / Instagram)
imagem cameraLéo Azevedo, cria do Palmeiras, foi vendido para o Toreense em 2024 (Foto: Reprodução / Instagram)
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Cria da base do Palmeiras, o volante Léo Azevedo vive uma temporada mágica no futebol europeu. Atuando pelo Torreense, de Portugal, o jogador foi peça-chave da equipe que chocou o país ao vencer o gigante Sporting na final e erguer o troféu da Taça de Portugal.

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Léo Azevedo celebra conquista da Taça de Portugal e foca no acesso à elite (Foto: Divulgação)
Léo Azevedo celebra conquista da Taça de Portugal e foca no acesso à elite (Foto: Divulgação)

O confronto histórico, realizado no último domingo (24), teve Léo como um dos grandes protagonistas. Além do domínio no meio-campo, o brasileiro anotou uma assistência crucial na vitória por 2 a 1. Emocionado após o apito final, o jogador destacou a magnitude do feito:

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— Fizemos história. Levamos o Torreense para a Europa League da próxima temporada e superamos um gigante clube do país. Essa taça coroa o grande trabalho coletivo que realizamos.

Aos 21 anos, Léo Azevedo consolidou-se como a espinha dorsal do time português na temporada 2025/2026. Os números refletem sua importância tática e técnica, somando 36 jogos, três gols marcados e três assistências.

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Mesmo com a euforia do título e a vaga garantida em uma competição continental, o volante mantém os pés no chão. O grande objetivo do semestre ainda está em jogo: o acesso para a Primeira Liga.

— Fico muito feliz de estar bem no futebol europeu. O clube sempre acreditou no meu potencial e busco corresponder ao máximo dentro de campo. Agora é virar a chave, pois temos o objetivo de levar o clube para a Primeira Liga — afirmou o atleta.

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