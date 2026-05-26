PSG chega na final da Champions com ataque que busca fazer história

Atual campeão europeu e pentacampeão francês, o PSG chega à final da Champions League com um dos ataques mais letais da atualidade. Com um trio de ataque histórico, liderado pelo atual vencedor da Bola de Ouro, os parisienses querem o segundo título consecutivo da competição e contam com o seu poder de fogo para superar o Arsenal.

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Após marcar 21 gols na fase de liga, em que ficou apenas na 11ª colocação, o PSG voltou ao patamar da temporada passada durante o mata-mata, com o seu trio de ataque formado por Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé e Désiré Doué retornando à boa fase. Nos playoffs, superou o Monaco por 5 a 4 no agregado, com Doué e Kvaratskhelia sendo decisivos nos dois confrontos.

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Contra o Chelsea, nas oitavas, o trio do PSG voltou a brilhar. Com dois gols de Kvaratskhelia, um de Dembélé e um de Doué, os parisienses golearam os ingleses por 5 a 2. No jogo da volta, em Londres, logo aos seis minutos, Kvaratskhelia abriu o caminho para uma nova vitória por 3 a 0. Nas quartas, foi a vez de o Liverpool ser a vítima e, em casa, o PSG venceu por 2 a 0, com gols de Kvaratskhelia e Doué. Em Anfield, Dembélé marcou duas vezes para repetir o resultado da ida e garantir vaga nas semifinais.

Doué comemorando gol no duelo entre PSG e Liverpool (Foto: Franck Fife/AFP)

O Parc des Princes viu o Bayern abrir o placar cedo com Harry Kane, mas Kvaratskhelia empatou e João Neves virou. Antes do intervalo, Olise deixou tudo igual, mas o PSG respondeu rapidamente com Dembélé. No retorno ao segundo tempo, em espaço de dois minutos, Kvaratskhelia e Dembélé ampliaram a vantagem dos franceses para 5 a 2 e encaminharam a vitória. Porém, o Bayern reagiu e diminuiu o placar para 5 a 4, com gols de Upamecano e Luis Díaz, deixando a vaga em aberto para Munique.

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Apesar do susto na reta final do jogo de ida, a equipe de Luis Enrique soube controlar a pressão na Alemanha. No duelo de volta, Dembélé marcou o gol do PSG logo nos primeiros minutos, o que esfriou os ânimos do Bayern e classificou a equipe parisiense para a grande final após um empate por 1 a 1. A consistência do setor ofensivo é a grande esperança do clube para tentar furar a sólida defesa do Arsenal e levantar a taça mais uma vez.

Jogadores do PSG comemoram gol de Dembélé sobre o Bayern, na semifinal da Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

Melhores ataques da história da Champions League

Com 44 gols marcados em 14 jogos, o ataque do PSG se coloca entre um dos melhores da história da competição, apenas um atrás do Barcelona de 1999/2000, que marcou 45 vezes em 16 oportunidades. Em média de gols, o PSG está um pouco atrás do Bayern de Munique de 2019/2020, que anotou 43 gols em 11 jogos. Assim, o time parisiense tem média de 3,14 gols por jogo, enquanto o time alemão teve 3,90.

Rank Clube Temporada Gols Pró Jogos Média 1 Barcelona 1999/2000 45 16 2,81 2 PSG 2025/2026 44 14 3,14 3 Bayern 2019/2020 43 11 3,90 4 Real Madrid 2013/2014 41 13 3,15 4 Liverpool 2017/2018 41 13 3,15

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