Bruno Henrique brilha em Flamengo x Cusco, e torcedores deliram: 'Merece'

O Flamengo venceu o Cusco por 3 a 0, nesta terça-feira (26), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Para a ocasião, o atacante Bruno Henrique saiu de campo como herói da partida ao marcar dois gols.

continua após a publicidade

➡️ Carlos Eugênio Simon vê erro grave da arbitragem em Flamengo x Cusco

A equipe de Leonardo Jardim não fazia um bom jogo e acumulava momentos de vaias no estádio. Foi então que o camisa 27 marcou dois gols aos 80 e 84 minutos.

Nas redes sociais, torcedores do Rubro-Negro deliraram com a partida de Bruno Henrique. A maioria da torcida agradeceu o desempenho em campo e destacou o fato de o atacante ser decisivo para o clube desde 2019. Veja abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Atitude da torcida do Flamengo com Carrascal viraliza: 'Não estão errados'

Bruno Henrique e Pedro comemoram gol do Flamengo contra o Cusco pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Como foi Flamengo x Cusco?

Texto por: Maurício Luz

A primeira etapa foi de domínio completo do Flamengo. Os donos da casa se postaram no campo adversário e criaram chances — a melhor delas com De la Cruz, tirada em cima da linha pela defesa —, mas não conseguiram abrir o placar. Com erros individuais e oportunidades desperdiçadas, a equipe de Leonardo Jardim foi ao vestiário sob vaias no Maracanã.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Flamengo voltou do intervalo como terminou o primeiro tempo: dominando a posse de bola e empilhando finalizações. Emerson Royal e Pedro desperdiçaram grandes chances, e o placar só foi aberto aos 35 minutos. Bruno Henrique aproveitou sobra de bola e empurrou para o gol vazio. Assim, o caixão do Cusco foi aberto: o camisa 27 marcou mais uma vez aos 39', e Paquetá, de pênalti, fechou a conta aos 44'.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos do seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.