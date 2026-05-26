Atitude da torcida do Flamengo com Carrascal viraliza: 'Não estão errados'

Antes da partida entre Flamengo e Cusco pela Libertadores, parte da torcida rubro-negra vaiou e xingou Jorge Carrascal, que foi expulso contra o Palmeiras na última rodada do Brasileirão. Na ocasião, o jogador recebeu cartão vermelho ainda no primeiro tempo da partida e prejudicou o time, que saiu derrotado por 3 a 0. A atitude desses torcedores na noite desta terça-feira (26) no Maracanã movimentou as redes sociais.

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Carrascal, que foi convocado para a seleção colombiana para a Copa do Mundo, acumula três expulsões diretas no ano de 2026. A primeira contra o Corinthians na final da Supercopa do Brasil, a segunda contra o Fluminense e a última contra o Palmeiras.

Veja alguns comentários sobre o protesto dos torcedores:

Carrascal foi expulso por entrada em Murillo (Foto: Mateus Dutra/AGIF/Folhapress)

Flamengo multa Carrascal por expulsão contra o Palmeiras

Jorge Carrascal, convocado pela Colômbia para a Copa do Mundo, recebeu uma multa do Flamengo pela expulsão no jogo contra o Palmeiras no sábado (23), pelo Brasileirão. O colombiano foi advertido com o cartão vermelho por uma entrada perigosa no zagueiro Murilo. Essa é a terceira vez que o meia-atacante é punido financeiramente por conta dessa situação. A informação foi publicada pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

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Anteriormente, o colombiano foi punido pelas expulsões contra Corinthians e Fluminense, também nesta temporada. A multa é em cima do salário do atleta.

A expulsão deixou os torcedores na bronca. Em um momento em que o Flamengo vivia seu melhor momento na partida, o colombiano recebeu cartão vermelho aos 21 minutos do primeiro tempo. A partir daí, o Palmeiras cresceu no jogo e construiu a vitória por 3 a 0.

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De acordo com a cartilha interna do Flamengo, todo jogador que for expulso durante uma partida recebe automaticamente uma multa aplicada sobre o seu salário. A medida faz parte das normas disciplinares do clube para evitar prejuízos técnicos em campo.

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