Igor Jesus na Seleção: saiba o valor de mercado do atacante

Uma das novidades de Carlo Ancelotti na convocação da Seleção Brasileira desta quarta-feira foi Igor Jesus. O atacante ainda não havia sido lembrado pelo técnico italiano, apesar de ter feito gol em vitória sob o comando de Dorival Júnior. Agora ele volta, e num momento de provável retomada de crescimento do valor de mercado.

Atualmente, o ex-atacante do Botafogo está avaliado em € 15 milhões, de acordo com o site especializado Transfermarkt. Mas este último registro foi em junho, quando ele ainda defendia o clube carioca. Desde então, ele se transferiu para o Nottingham Forest (ING), teve início discreto, mas já soma quatro gols em sete jogos. Tendência de crescimento, portanto.

Carreira

Revelado no Coritiba, Igor Jesus teve o primeiro registro no Transfermarkt em fevereiro de 2020: € 900 mil. Dois meses depois ele valia € 100 mil a menos, mas voltou a subir para € 950 mil em setembro daquele ano.

Na sequência, no Ah-Ali (EAU), o valor do atacante subiu para € 4,5 milhões em dezembro de 2020 e € 5 milhões em maio de 2021. Seis meses depois, € 3 milhões. E o valor cairia pela metade, a € 1,5 milhão, em maio de 2022. Na sequência, houve ligeira recuperação para € 2 milhões em dezembro daquele ano. E assim ficou por dez meses.

Auge

O valor de Igor Jesus voltou a cair discretamente em março de 2024: € 1,8 milhão. A última avaliação no Oriente Médio foi de € 2,5 milhões. Na seguinte, em setembro do ano passado, já pelo Botafogo, € 6 milhões. O auge até ali. Só que ele disparou a € 15 milhões em dezembro e o número se repetiu em junho deste 2025.

