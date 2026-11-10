Rodrygo intensifica treinos no Brasil e mira retorno aos campos
Atacante trabalha em Barueri com preparador físico do clube espanhol
O atacante Rodrygo, do Real Madrid, está no Brasil nesta semana e mantém uma rotina intensa de preparação física em Barueri, na Grande São Paulo. O jogador realiza atividades em dois períodos, divididas entre campos de futebol e academias, como parte do planejamento estabelecido pelo clube espanhol para sua recuperação de uma grave lesão no joelho direito.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Os trabalhos são acompanhados de perto por Pablo Garcia, preparador físico do Real Madrid, que viajou ao Brasil especialmente para supervisionar as atividades do brasileiro. A presença do profissional garante que o atacante siga o cronograma definido pela equipe espanhola, mesmo durante sua permanência no país.
Além da rotina de treinamentos, Rodrygo aproveitou a passagem pelo Brasil para acompanhar o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, realizado no último fim de semana, no Autódromo de Interlagos.
Rodrygo avança na recuperação de grave lesão
O atacante está em processo de recuperação desde março deste ano, quando sofreu uma grave lesão no joelho direito durante uma partida contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol. O diagnóstico apontou o rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) e uma lesão no menisco lateral, problemas que o afastaram dos gramados por vários meses.
No dia 10 de março, Rodrygo passou por uma cirurgia para tratar as lesões. Desde então, o brasileiro segue um planejamento de reabilitação elaborado pelo departamento médico do Real Madrid, com etapas progressivas de fortalecimento muscular e recuperação dos movimentos.
Um dos principais avanços aconteceu no início de setembro, quando Rodrygo voltou a correr no gramado do centro de treinamento de Valdebebas, ainda separado dos demais jogadores do elenco.
Posteriormente, no dia 28 de setembro, o atacante deu outro passo importante ao retomar os exercícios individuais com bola, pela primeira vez desde a cirurgia.
Apesar da evolução, o jogador ainda não recebeu liberação para disputar partidas oficiais. O retorno aos gramados depende da recuperação completa de sua condição física e da capacidade de suportar a intensidade dos jogos.
Quando Rodrygo volta a jogar pelo Real Madrid?
A expectativa é que Rodrygo retome gradualmente os treinamentos com o restante do elenco em dezembro, caso mantenha a evolução apresentada nos últimos meses.
Já o retorno às partidas oficiais está previsto para janeiro de 2027, aproximadamente dez meses depois da lesão sofrida contra o Getafe. O prazo, entretanto, não é definitivo e poderá sofrer alterações conforme a resposta física do atacante.
O planejamento prevê que o brasileiro recupere gradualmente a intensidade, a capacidade de realizar mudanças rápidas de direção e o ritmo competitivo, fatores fundamentais para um jogador de suas características.
O Real Madrid adota cautela no processo para reduzir os riscos de uma nova lesão e garantir que Rodrygo esteja em condições adequadas antes de voltar a atuar.
Real Madrid acompanha preparação de Rodrygo no Brasil
Mesmo longe da Espanha, Rodrygo segue sob supervisão direta do Real Madrid. A viagem de Pablo Garcia ao Brasil faz parte da estratégia do clube para manter o controle das cargas de treinamento e acompanhar a evolução do jogador.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Bellingham revela história curiosa de MourinhoHá 1 minuto
Botafogo
Luiz Henrique dá esperança sobre retorno ao Brasil para jogar no BotafogoHá 1 hora
Futebol Internacional
Ex-Corinthians, Gabriel Lima vive temporada de destaque na Coreia do SulHá 2 horas
Fora de Campo
Jogador histórico do Bayern detona declaração sobre MusialaHá 3 horas
Futebol Feminino
Kerolin sofre lesão no Barcelona e fica fora da convocação da Seleção BrasileiraHá 4 horas
Futebol Internacional
Boca Juniors pode conquistar nove títulos em cerca de quatro meses; entendaHá 6 horas
Mais LANCE!
Mais um time de olho! Clube europeu tem interesse em atacante do Cruzeiro
Jogador já esteve na mira de outras duas equipes
Charlys marca primeiro gol pela Inter de Milão Sub-23 e vive dia de herói
Brasileiro garante vitória de sua equipe na Série C
Goleiro do Liverpool, Alisson revela desejo sobre futuro
Veterano de 34 anos tem contrato com o clube inglês até o fim da temporada
Gandula comemora expulsão de jogador que o agrediu no Canadá; veja
Lance aconteceu na Canadian Premier League
Convocados do Fluminense: veja datas e horários dos jogos na Data Fifa
Canobbio e Savarino defendem suas seleções principais; Riquelme Felipe disputa amistosos pelo Brasil sub-20
Ex-Real Madrid aconselha Mourinho a mudar função de Vini Jr
Santiago Cañizares analisa momento do retorno de jogador brasileiro
Barcelona consolida domínio em premiações de jovens talentos após vitória de Cubarsí no Golden Boy
Conquistas de Lamine Yamal, Gavi e Pedri reforçam tradição de La Masía; investimento na formação também impulsiona resultados esportivos e financeiros do clube catalão
Ex-auxiliar de Tite, Cléber Xavier explica projeto para levar Venezuela à Copa do Mundo
Brasileiro integra comissão técnica de Oswaldo Vizcarrondo e participa da renovação da Vinotinto, que busca disputar o Mundial pela primeira vez na história
Lamine Yamal desfalca Espanha em jogo da Nations League
Atacante do Barcelona não viajará para Praga e deve se apresentar à seleção espanhola nos próximos dias, segundo a federação
Zagueiro do Barcelona supera Rayan, Endrick e Estêvão, e é eleito Golden Boy
Pau Cubarsí foi eleito melhor jogador jovem da Copa do Mundo
Filho de Marcelo se lesiona e vira dúvida para Mundial Sub-17
Enzo Alves sofre lesão muscular e passará por exames
Lenda do Real Madrid, Raúl é anunciado como técnico de clube espanhol
Treinador trabalhou durante anos nas categorias de base do clube merengue
Mourinho supera Guardiola e assume liderança histórica na LaLiga em aproveitamento de vitórias
Técnico português alcança 77% de aproveitamento em jogos pelo Campeonato Espanhol e ultrapassa Pep Guardiola, que registra 76,3%