Rodrygo intensifica treinos no Brasil e mira retorno aos campos

O atacante Rodrygo, do Real Madrid, está no Brasil nesta semana e mantém uma rotina intensa de preparação física em Barueri, na Grande São Paulo. O jogador realiza atividades em dois períodos, divididas entre campos de futebol e academias, como parte do planejamento estabelecido pelo clube espanhol para sua recuperação de uma grave lesão no joelho direito.

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Os trabalhos são acompanhados de perto por Pablo Garcia, preparador físico do Real Madrid, que viajou ao Brasil especialmente para supervisionar as atividades do brasileiro. A presença do profissional garante que o atacante siga o cronograma definido pela equipe espanhola, mesmo durante sua permanência no país.

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Rodrygo intensifica recuperação de lesão no joelho durante passagem pelo Brasil (Foto: Divulgação)

Além da rotina de treinamentos, Rodrygo aproveitou a passagem pelo Brasil para acompanhar o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, realizado no último fim de semana, no Autódromo de Interlagos.

Rodrygo avança na recuperação de grave lesão

O atacante está em processo de recuperação desde março deste ano, quando sofreu uma grave lesão no joelho direito durante uma partida contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol. O diagnóstico apontou o rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) e uma lesão no menisco lateral, problemas que o afastaram dos gramados por vários meses.

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No dia 10 de março, Rodrygo passou por uma cirurgia para tratar as lesões. Desde então, o brasileiro segue um planejamento de reabilitação elaborado pelo departamento médico do Real Madrid, com etapas progressivas de fortalecimento muscular e recuperação dos movimentos.

Um dos principais avanços aconteceu no início de setembro, quando Rodrygo voltou a correr no gramado do centro de treinamento de Valdebebas, ainda separado dos demais jogadores do elenco.

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Posteriormente, no dia 28 de setembro, o atacante deu outro passo importante ao retomar os exercícios individuais com bola, pela primeira vez desde a cirurgia.

Apesar da evolução, o jogador ainda não recebeu liberação para disputar partidas oficiais. O retorno aos gramados depende da recuperação completa de sua condição física e da capacidade de suportar a intensidade dos jogos.

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Quando Rodrygo volta a jogar pelo Real Madrid?

A expectativa é que Rodrygo retome gradualmente os treinamentos com o restante do elenco em dezembro, caso mantenha a evolução apresentada nos últimos meses.

Já o retorno às partidas oficiais está previsto para janeiro de 2027, aproximadamente dez meses depois da lesão sofrida contra o Getafe. O prazo, entretanto, não é definitivo e poderá sofrer alterações conforme a resposta física do atacante.

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O planejamento prevê que o brasileiro recupere gradualmente a intensidade, a capacidade de realizar mudanças rápidas de direção e o ritmo competitivo, fatores fundamentais para um jogador de suas características.

O Real Madrid adota cautela no processo para reduzir os riscos de uma nova lesão e garantir que Rodrygo esteja em condições adequadas antes de voltar a atuar.

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Real Madrid acompanha preparação de Rodrygo no Brasil

Mesmo longe da Espanha, Rodrygo segue sob supervisão direta do Real Madrid. A viagem de Pablo Garcia ao Brasil faz parte da estratégia do clube para manter o controle das cargas de treinamento e acompanhar a evolução do jogador.