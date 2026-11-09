O Barcelona voltou a colocar um de seus jovens talentos no topo do futebol mundial. Nesta segunda-feira (9), Pau Cubarsí foi eleito o Golden Boy, prêmio organizado pelo jornal italiano Tuttosport e concedido ao melhor jogador sub-21 da temporada. A conquista amplia a presença do clube catalão entre os principais vencedores de premiações individuais destinadas às novas gerações.

O zagueiro, que também recebeu o prêmio de Melhor Jogador Jovem da Copa do Mundo de 2026, integra uma geração que tem levado o Barcelona a acumular reconhecimentos individuais. Desde 2021, o clube conquistou quatro das seis edições do Golden Boy, com Gavi, em 2022, Lamine Yamal, em 2024, e Cubarsí, em 2026, além de outros vencedores no período.

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O domínio também aparece no Troféu Kopa, entregue pela revista France Football. Desde 2021, atletas ligados ao Barcelona conquistaram sete das oito edições consideradas, entre as categorias masculina e feminina. No masculino, foram cinco troféus, três deles com Yamal e os demais com Gavi e Pedri. Já no feminino, Vicky López venceu duas vezes consecutivas.

A sequência de conquistas está diretamente relacionada ao trabalho desenvolvido em La Masía, centro de formação do Barcelona. A estrutura, historicamente responsável por revelar jogadores para a equipe principal, segue como uma das principais apostas do clube.

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— O desenvolvimento e o aproveitamento de atletas das categorias de base estão intrinsecamente ligados ao DNA formador do Barcelona. Há muitos anos, o clube catalão investe nesse modelo, que é motivo de orgulho para seus torcedores e um dos pilares que mantêm a equipe entre as principais do futebol mundial — afirma Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management, empresa que administra a carreira de mais de 150 jogadores, entre eles o zagueiro Vitor Reis, do Manchester City.

Barcelona transforma formação em força esportiva e financeira

A influência de La Masía ultrapassa as premiações individuais. Na Copa do Mundo de 2026, oito jogadores convocados pela Espanha passaram pelas categorias de base do Barcelona. A presença de Lionel Messi, formado pelo clube catalão e representante da Argentina, também reforçou a dimensão internacional do trabalho realizado pela instituição.

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Lionel Messi na temporada 2004 pelo Barcelona (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

O aproveitamento desses atletas representa não apenas um ganho técnico para as equipes, mas também uma oportunidade de valorização comercial. Jogadores revelados pelo clube ajudam a fortalecer sua identidade, ampliar o alcance da marca e atrair o interesse de patrocinadores.

— A presença de oito jogadores do Barcelona na seleção espanhola mostra a força de um modelo que une formação de atletas e geração de valor para o clube. Quando jogadores revelados ou desenvolvidos em casa ganham protagonismo em uma Copa do Mundo, o impacto vai além do campo: fortalece a marca, aumenta o interesse de patrocinadores, amplia o engajamento dos torcedores e contribui para a valorização dos ativos do clube. O Barcelona volta a mostrar que investir na base pode ser uma das estratégias mais eficientes para combinar desempenho esportivo e crescimento financeiro — avalia Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da Wolff Sports.

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O investimento na formação também ganhou importância diante das dificuldades econômicas enfrentadas pelo Barcelona nos últimos anos. Em 2021, o clube atravessava uma grave crise financeira, marcada pelo alto endividamento e pelas limitações impostas pelo fair play financeiro da La Liga. O cenário contribuiu para a saída de Lionel Messi, um dos episódios mais marcantes daquele período.

Desde então, a utilização dos jogadores formados em casa passou a ter ainda mais relevância no planejamento esportivo e financeiro. Além de abastecer o elenco principal, o Barcelona encontrou na negociação de jovens atletas uma fonte de arrecadação. As vendas de jogadores da base renderam mais de 89 milhões de euros em uma temporada, enquanto as operações de revenda acumularam cerca de 130 milhões de euros ao longo da década. Nico González está entre os atletas negociados pelo clube.

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Os empréstimos também fazem parte desse planejamento. A estratégia permite que jogadores com menos espaço no elenco principal ganhem experiência e possam retornar em melhores condições ou se tornem ativos valorizados no mercado.

Para Roger Machado, treinador e professor da CBF Academy, a recuperação do Barcelona está relacionada à integração entre planejamento esportivo e organização financeira.

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— O Barcelona mostra como a recuperação de um clube passa pela integração entre gestão financeira e planejamento esportivo. Ao mesmo tempo em que reorganizou suas contas, manteve uma aposta forte na formação de jogadores, algo que sempre fez parte da sua identidade. São jogadores que entregam desempenho em campo, fortalecem a cultura do clube e ainda se transformam em ativos valiosos, mostrando que investir na base continua sendo um dos caminhos mais sustentáveis para construir competitividade no futebol — analisa.

O treinador também destaca os reflexos desse modelo para o futebol espanhol, especialmente pela contribuição dos jogadores formados no país à seleção nacional.

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— Ao buscar esse equilíbrio entre responsabilidade financeira e desenvolvimento esportivo, o Barcelona também contribui para fortalecer o campeonato local, criando condições para que mais talentos permaneçam na liga por mais tempo e elevando o nível da competição. O reflexo aparece naturalmente na seleção espanhola, que chega à Copa sustentada por uma base sólida de atletas formados nesse ambiente. É um exemplo importante para o Brasil, mostrando que o caminho para construir protagonismo de longo prazo passa pelo equilíbrio financeiro, pelo investimento na formação e pelo fortalecimento da liga nacional — completa Roger.

Receita bilionária reforça estratégia do Barcelona

Os resultados desse planejamento também aparecem nos balanços financeiros. Na temporada 2025/26, o Barcelona ultrapassou pela primeira vez a marca de 1 bilhão de euros em receita, consolidando a recuperação econômica iniciada após um dos períodos mais difíceis de sua história recente.

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A formação de jogadores, nesse contexto, funciona como uma ferramenta para reduzir a dependência do mercado de transferências, diminuir custos com contratações e gerar receitas por meio da negociação de atletas.

— O valor estratégico das categorias de base já foi comprovado inúmeras vezes no futebol mundial. Clubes que investem de forma consistente na formação de atletas conseguem reduzir custos, aumentar a competitividade e criar importantes fontes de receita. No entanto, é um trabalho que demanda visão de longo prazo, algo que nem sempre encontra espaço em gestões focadas exclusivamente nos resultados de curto prazo — afirma Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças do futebol.

Pedro Weber, especialista em finanças do esporte, também ressalta a capacidade do Barcelona de transformar a formação de jovens em um diferencial dentro e fora de campo.

— O atual momento do Barcelona é um grande exemplo de como a excelência na formação de atletas é um ativo extremamente eficiente, tanto na questão financeira, gerando lucro expressivo, quanto no âmbito esportivo, fortalecendo a equipe e trazendo títulos. O clube catalão tem provado que apostar na juventude não é apenas uma resposta à crise, mas uma estratégia inteligente e sustentável, com redução do custo com contratações e valorização global da marca — conclui.