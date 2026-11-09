Filho de Marcelo se lesiona e vira dúvida para Mundial Sub-17
Enzo Alves sofre lesão muscular e passará por exames
Filho de Marcelo, Enzo Alves se lesionou e virou dúvida para defender a Espanha no Mundial Sub-17, que iniciará no dia 19 de novembro. O atleta sofreu com um problema no músculo psoas, que é localizado próximo da região lombar e do quadril, segundo informações do "Marca".
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No duelo entre Real Madrid e Rayo Vallecano pelo Juvenil A, Enzo Alves precisou ser substituído aos 35 minutos da etapa inicial. Em princípio, o atleta deveria ficar sem atuar por cerca de duas a três semanas, enquanto o torneio se inicia em 10 dias.
A decisão de manter Enzo Alves na lista para o Mundial Sub-17 será definida entre o departamento médico da Espanha ao lado da comissão técnica. Outro atacante do Real Madrid, Yeremaiah está retornando de lesão e poderia pegar a vaga do filho de Marcelo.
Após os exames iniciais que detectaram uma pequena lesão no músculo do psoas, Enzo Alves deve passar por novas provas junto à seleção espanhola. O atacante é uma das maiores promessas do Real Madrid e da Fúria.
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