Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Filho de Marcelo se lesiona e vira dúvida para Mundial Sub-17

Enzo Alves sofre lesão muscular e passará por exames

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 13:08
Favorite o Lance! no Google
Enzo Alves, assinando seu primeiro contrato profissional com o Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)
Enzo Alves, assinando seu primeiro contrato profissional com o Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

Filho de Marcelo, Enzo Alves se lesionou e virou dúvida para defender a Espanha no Mundial Sub-17, que iniciará no dia 19 de novembro. O atleta sofreu com um problema no músculo psoas, que é localizado próximo da região lombar e do quadril, segundo informações do "Marca".

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

No duelo entre Real Madrid e Rayo Vallecano pelo Juvenil A, Enzo Alves precisou ser substituído aos 35 minutos da etapa inicial. Em princípio, o atleta deveria ficar sem atuar por cerca de duas a três semanas, enquanto o torneio se inicia em 10 dias.

continua após a publicidade

A decisão de manter Enzo Alves na lista para o Mundial Sub-17 será definida entre o departamento médico da Espanha ao lado da comissão técnica. Outro atacante do Real Madrid, Yeremaiah está retornando de lesão e poderia pegar a vaga do filho de Marcelo.

Após os exames iniciais que detectaram uma pequena lesão no músculo do psoas, Enzo Alves deve passar por novas provas junto à seleção espanhola. O atacante é uma das maiores promessas do Real Madrid e da Fúria.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Lamine Yamal comemora o primeiro gol da Espanha contra a Inglaterra em partida da Liga das Nações em Wembley. (Foto: Ben Stansall/AFP)

Futebol Internacional

Lamine Yamal desfalca Espanha em jogo da Nations League

Há 1 minuto
Pau Cubarsí celebra vitória do Barcelona sobre o Aston Villa na Champions League

Futebol Internacional

Zagueiro do Barcelona supera Rayan, Endrick e Estêvão, e é eleito Golden Boy

Há 27 minutos
Raúl em apresentação como novo treinador do Real Oviedo

Futebol Internacional

Lenda do Real Madrid, Raúl é anunciado como técnico de clube espanhol

Há 1 hora
José Mourinho e Pep Guardiola em montagem para La Liga, com taça, bola e fotos de partidas ao redor.

Futebol Internacional

Mourinho supera Guardiola e assume liderança histórica na LaLiga em aproveitamento de vitórias

Há 1 hora
Rafael Ratão, atacante do Shanghai Shenhua, celebra durante a partida diante da baliza.

Futebol Internacional

Ex-Bahia, Rafael Ratão termina temporada como artilheiro do Shanghai Shenhua e se destaca na China

Há 2 horas
Atacante alemão já sofreu dois episódios de "apagões" em campo (Foto: Reprodução/Instagram)

Futebol Internacional

Futuro de Musiala no Bayern entra em xeque após diagnóstico

Há 2 horas
Mais LANCE!
Memphis Depay com a camisa da Holanda

Técnico da Holanda explica ausência de Memphis Depay em convocação

Jogador do NYCFC em uniforme azul claro dribla a bola contra DC United em jogo MLS.

Talles Magno marca no fim, garante vitória do New York City e fecha temporada na MLS

Estevão em ação durante Sunderland e Chelsea, pela Premier League

Estrangeiros reagem à atuação de Estevão em derrota: 'Não há'

Filipe Luís na beira do campo em Sunderland e Chelsea, na Premier League

Filipe Luís vira assunto no exterior após tomar empate: 'Não é'

Torcedor exibe a bandeira do Equador antes do jogo contra o México, no Estádio Azteca

Em baixa no Internacional, zagueiro emprestado pelo Corinthians é convocado

Jogador do Zenit em uniforme azul celebra em campo, levantando o dedo indicador.

Às vésperas de se apresentar à Seleção Brasileira, Douglas Santos brilha pelo Zenit

Jogador em Inter de Milão e na seleção brasileira, cercado por fotos, ingressos e documentos da FIFA.

Como a criação da Data Fifa resolveu o impasse entre clubes e seleções

Raphinha do Barcelona celebra com colegas em campo durante jogo, torcedores com bandeiras ao fundo.

Raphinha não brilha, Fermín resolve, e Barcelona mantém liderança após virada sobre o Atlético

Retrato próximo de homem com cabelo preso para trás, expressão neutra, jaqueta preta, fundo desfocado.

Filipe Luís vive má fase no Monaco e tem aproveitamento de apenas 20% na Ligue 1

Marcelo Gallardo em ação pelo Equador no duelo da Coreia do Sul

Equador é convocado com jogadores de Flamengo, Cruzeiro, Atlético-MG e Inter

Jogadores do Manchester United x Aston Villa em duelo perto da linha de gol, partida da Premier League, estádio lotado.

Manchester United e Aston Villa empatam em jogo de oito gols pela Premier League

Jogador do Villarreal CF celebra durante partida da La Liga

Villarreal decide no fim, vence Getafe e soma três pontos na La Liga

Jogadores do Inter de Milão disputam a bola com adversários de uniforme branco durante a partida.

Inter de Milão marca dois gols em sete minutos, vence o Como e impõe 5ª derrota a Fàbregas na Serie A