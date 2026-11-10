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Boca Juniors pode conquistar nove títulos em cerca de quatro meses; entenda

Campeão da Liga, Boca ainda pode levantar outras oito taças até o começo de 2027

PorGabriel RodriguesRio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 09:00
Atualizado há 1 minutos
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Jogadores do Boca Juniors comemoram a conquista da Liga Argentina (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)
Jogadores do Boca Juniors comemoram a conquista da Liga Argentina (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)

O peculiar calendário do futebol argentino pode fazer o Boca Juniors levantar nove taças em cerca de quatro meses. Após o título da tabela anual da Liga Argentina, conquistado no último sábado (7), com direito a gol de Enner Valencia aos 50 minutos do segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Defensa y Justicia, o tradicional time argentino entrou na briga por outras conquistas nacionais, além das outras que já estava disputando.

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Pelo título da tabela anual, o Boca já garantiu vaga na decisão da Supercopa Internacional, uma taça que é disputada entre o campeão do Troféu da Liga (conquistado pelo Boca ao somar mais pontos no Apertura e no Clausura) e o campeão do Troféu de Campeões, que será disputado entre o vencedor do Apertura (Belgrano) e do Clausura, que ainda está em disputa.

O Boca Juniors, inclusive, está nas oitavas de final do Clausura, o torneio do segundo semestre do futebol argentino. Os Xeneize vão encarar o Independiente Rivadavia por uma vaga nas quartas de final. Caso conquiste o Clausura, o Boca encara o Belgrano na decisão do Troféu de Campeões.

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Além disso, o Boca ainda está nas semifinais da Copa Argentina. No próximo sábado (14), o clube enfrenta o Banfield, em jogo único. Se passar, encara o Platense na final. Caso conquista a Copa Argentina ou o Troféu de Campeões, o time de Valencia e cia. também disputa a Supercopa Argentina.

O futebol argentino ainda tem a Recopa de Campeões, que é disputada em um triangular entre os campeões da Supercopa Internacional, da Copa Argentina e da Supercopa Argentina.

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Títulos internacionais

O Boca Juniors ainda pode conquistar dois títulos internacionais. O primeiro deles, no próximo dia 21 de novembro, contra o Atlético-MG, em Barranquilla, na Colômbia, pela final da Copa Sul-Americana. Caso fique com a taça, os argentinos ainda disputam a Recopa Sul-Americana no começo de 2027 contra o campeão da Libertadores deste ano (Palmeiras ou Estudiantes).

Veja as títulos que o Boca pode conquistar

  • Liga Argentina: ✅
  • Copa Argentina: está na semifinal contra o Banfield; ⏳
  • Clausura: está nas oitavas contra o Independiente Rivadavia; ⏳
  • Troféu de Campeões: caso vença o Clausura, encara o Belgrano (vencedor do Apertura); ⏳
  • Supercopa Internacional: campeão da Liga Argentina (Boca) x campeão do Troféu de Campeões; ⏳
  • Supercopa Argentina: campeão da Copa Argentina x campeão do Troféu de Campeões; ⏳
  • Recopa de Campeões: triangular entre os campeões da Supercopa Internacional, da Copa Argentina e da Supercopa Argentina; ⏳
  • Copa Sul-Americana: está na final contra o Atlético-MG; ⏳
  • Recopa Sul-Americana: caso vença a Sul-Americana, encara o vencedor da Libertadores (Palmeiras ou Estudiantes); ⏳

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