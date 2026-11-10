Boca Juniors pode conquistar nove títulos em cerca de quatro meses; entenda
Campeão da Liga, Boca ainda pode levantar outras oito taças até o começo de 2027
O peculiar calendário do futebol argentino pode fazer o Boca Juniors levantar nove taças em cerca de quatro meses. Após o título da tabela anual da Liga Argentina, conquistado no último sábado (7), com direito a gol de Enner Valencia aos 50 minutos do segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Defensa y Justicia, o tradicional time argentino entrou na briga por outras conquistas nacionais, além das outras que já estava disputando.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Pelo título da tabela anual, o Boca já garantiu vaga na decisão da Supercopa Internacional, uma taça que é disputada entre o campeão do Troféu da Liga (conquistado pelo Boca ao somar mais pontos no Apertura e no Clausura) e o campeão do Troféu de Campeões, que será disputado entre o vencedor do Apertura (Belgrano) e do Clausura, que ainda está em disputa.
O Boca Juniors, inclusive, está nas oitavas de final do Clausura, o torneio do segundo semestre do futebol argentino. Os Xeneize vão encarar o Independiente Rivadavia por uma vaga nas quartas de final. Caso conquiste o Clausura, o Boca encara o Belgrano na decisão do Troféu de Campeões.
Além disso, o Boca ainda está nas semifinais da Copa Argentina. No próximo sábado (14), o clube enfrenta o Banfield, em jogo único. Se passar, encara o Platense na final. Caso conquista a Copa Argentina ou o Troféu de Campeões, o time de Valencia e cia. também disputa a Supercopa Argentina.
O futebol argentino ainda tem a Recopa de Campeões, que é disputada em um triangular entre os campeões da Supercopa Internacional, da Copa Argentina e da Supercopa Argentina.
Títulos internacionais
O Boca Juniors ainda pode conquistar dois títulos internacionais. O primeiro deles, no próximo dia 21 de novembro, contra o Atlético-MG, em Barranquilla, na Colômbia, pela final da Copa Sul-Americana. Caso fique com a taça, os argentinos ainda disputam a Recopa Sul-Americana no começo de 2027 contra o campeão da Libertadores deste ano (Palmeiras ou Estudiantes).
Veja as títulos que o Boca pode conquistar
- Liga Argentina: ✅
- Copa Argentina: está na semifinal contra o Banfield; ⏳
- Clausura: está nas oitavas contra o Independiente Rivadavia; ⏳
- Troféu de Campeões: caso vença o Clausura, encara o Belgrano (vencedor do Apertura); ⏳
- Supercopa Internacional: campeão da Liga Argentina (Boca) x campeão do Troféu de Campeões; ⏳
- Supercopa Argentina: campeão da Copa Argentina x campeão do Troféu de Campeões; ⏳
- Recopa de Campeões: triangular entre os campeões da Supercopa Internacional, da Copa Argentina e da Supercopa Argentina; ⏳
- Copa Sul-Americana: está na final contra o Atlético-MG; ⏳
- Recopa Sul-Americana: caso vença a Sul-Americana, encara o vencedor da Libertadores (Palmeiras ou Estudiantes); ⏳
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Cruzeiro
Mais um time de olho! Clube europeu tem interesse em atacante do CruzeiroHá 13 horas
Futebol Internacional
Charlys marca primeiro gol pela Inter de Milão Sub-23 e vive dia de heróiHá 14 horas
Futebol Internacional
Goleiro do Liverpool, Alisson revela desejo sobre futuroHá 14 horas
Futebol Internacional
Gandula comemora expulsão de jogador que o agrediu no Canadá; vejaHá 15 horas
Fluminense
Convocados do Fluminense: veja datas e horários dos jogos na Data FifaHá 16 horas
Futebol Internacional
Ex-Real Madrid aconselha Mourinho a mudar função de Vini JrHá 17 horas
Mais LANCE!
Barcelona consolida domínio em premiações de jovens talentos após vitória de Cubarsí no Golden Boy
Conquistas de Lamine Yamal, Gavi e Pedri reforçam tradição de La Masía; investimento na formação também impulsiona resultados esportivos e financeiros do clube catalão
Ex-auxiliar de Tite, Cléber Xavier explica projeto para levar Venezuela à Copa do Mundo
Brasileiro integra comissão técnica de Oswaldo Vizcarrondo e participa da renovação da Vinotinto, que busca disputar o Mundial pela primeira vez na história
Lamine Yamal desfalca Espanha em jogo da Nations League
Atacante do Barcelona não viajará para Praga e deve se apresentar à seleção espanhola nos próximos dias, segundo a federação
Zagueiro do Barcelona supera Rayan, Endrick e Estêvão, e é eleito Golden Boy
Pau Cubarsí foi eleito melhor jogador jovem da Copa do Mundo
Filho de Marcelo se lesiona e vira dúvida para Mundial Sub-17
Enzo Alves sofre lesão muscular e passará por exames
Lenda do Real Madrid, Raúl é anunciado como técnico de clube espanhol
Treinador trabalhou durante anos nas categorias de base do clube merengue
Mourinho supera Guardiola e assume liderança histórica na LaLiga em aproveitamento de vitórias
Técnico português alcança 77% de aproveitamento em jogos pelo Campeonato Espanhol e ultrapassa Pep Guardiola, que registra 76,3%
Ex-Bahia, Rafael Ratão termina temporada como artilheiro do Shanghai Shenhua e se destaca na China
Atacante brasileiro marcou 20 gols em 29 partidas pela equipe chinesa e encerrou a Chinese Super League na terceira posição entre os goleadores
Futuro de Musiala no Bayern entra em xeque após diagnóstico
Presidente honorário dos Bávaros questiona permanência do atacante
Técnico da Holanda explica ausência de Memphis Depay em convocação
Atacante do Corinthians precisa recuperar ritmo de jogo para retornar à seleção
Talles Magno marca no fim, garante vitória do New York City e fecha temporada na MLS
Ex-Vasco e Corinthians, atacante brasileiro balançou as redes nos minutos finais contra o DC United e terminou 2026 com seis gols e duas assistências
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (09/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Estrangeiros reagem à atuação de Estevão em derrota: 'Não há'
Brasileiro entrou no intervalo, mas não conseguiu evitar revés por 1 a 0 diante do Sunderland