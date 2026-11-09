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Zagueiro do Barcelona supera Rayan, Endrick e Estêvão, e é eleito Golden Boy

Pau Cubarsí foi eleito melhor jogador jovem da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 13:30
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Pau Cubarsí celebra vitória do Barcelona sobre o Aston Villa na Champions League
Pau Cubarsí celebra vitória do Barcelona sobre o Aston Villa na Champions League (Foto: Josep Lago/AFP)

Zagueiro do Barcelona, Pau Cubarsí superou Rayan, Endrick e Estêvão para conquistar o prêmio de Golden Boy. A honraria tem como objetivo eleger o melhor jogador jovem com menos de 21 anos da temporada e é feito pelo jornal italiano "Tuttosport".

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Por já ter vencido a premiação em 2024, Lamine Yamal não pôde concorrer para ser eleito novamente o Golden Boy. Com isso, o defensor espanhol sucede Desiré Doué, que havia sido elegido na última temporada após um grande ano com a camisa do PSG.

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Vencedor da Copa do Mundo, Pau Cubarsí havia sido eleito pela Fifa o melhor jogador jovem do torneio mais importante do futebol. O jovem de 19 anos também era cotado para vencer o Troféu Kopa, que é dado na Bola de Ouro.

O ex-jogador Alexandre Pato foi o último brasileiro a conquistar o prêmio de Golden Boy, em 2007. Além do atacante, o meia Anderson, que tem passagens por Grêmio e Manchester United, foi outro atleta nacional a vencer o troféu em 2006.

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Embora não tenham vencido na atual edição, Rayan, Endrick e Estêvão podem seguir competindo pelo Golden Boy em 2027, uma vez que os três brasileiros possuem menos de 21 anos.

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