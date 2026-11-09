Lamine Yamal desfalca Espanha em jogo da Nations League

Lamine Yamal será desfalque da seleção espanhola na partida contra a República Tcheca, pela quinta rodada da fase de grupos da Nations League. O atacante do Barcelona apresentou um desconforto no joelho após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, neste domingo, no Metropolitano, e não viajará com a delegação para Praga.

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A partida está marcada para quinta-feira, às 20h45 (horário local). De acordo com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Yamal permanecerá em contato com a equipe médica da seleção e deverá se juntar ao grupo nos próximos dias, com expectativa de estar disponível para o compromisso seguinte, contra a Inglaterra, no Estádio Metropolitano.

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Oyarzabal também será desfalque

Além de Lamine Yamal, a Espanha não contará inicialmente com Mikel Oyarzabal para o confronto. O atacante da Real Sociedad apresenta um quadro gripal e também sente dores nas costas, motivo pelo qual permanecerá em San Sebastián.

Em comunicado, a RFEF informou que os dois jogadores não viajarão para Praga e que os departamentos médicos da seleção e dos clubes manterão contato para acompanhar a evolução dos atletas.

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A expectativa da comissão técnica de Luis de la Fuente é contar com os dois jogadores para a partida contra a Inglaterra.

Yamal vem de vitória sobre o Atlético de Madrid

O problema físico foi relatado após a participação de Yamal na vitória do Barcelona por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid. Com dois gols de Fermín López, a equipe comandada por Hansi Flick conquistou o resultado no Metropolitano e entrou na pausa para a Data Fifa na liderança do Campeonato Espanhol.

Calendário da Espanha na Nations League

12/11 (quinta-feira), às 16h45: Tchéquia x Espanha

15/11 (domingo), às 16h45: Espanha x Inglaterra