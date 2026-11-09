Ex-Real Madrid aconselha Mourinho a mudar função de Vini Jr
Santiago Cañizares analisa momento do retorno de jogador brasileiro
Ex-Real Madrid, Santiago Cañizares aconselhou José Mourinho a mudar a função de Vini Jr nas próximas semanas. Após cumprir quatro jogos de suspensão na La Liga, o brasileiro retornará após a Data Fifa em uma equipe que deu liga sem a sua presença.
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No entanto, Vini Jr segue sendo uma peça considerada chave dentro do funcionamento do elenco por conta de seu poder de decisão. Nesse cenário, Cañizares entende que o camisa sete deveria jogar mais avançado para se encaixar melhor no time de Mourinho.
- Vamos ver como ele se adapta. Vinicius é um jogador que obviamente não vai passar despercebido. E para mim a solução é que jogue como um nove com Mbappé. Os dois em campo... a equipe pode ganhar partidas da mesma forma, mas não vai ter a mesma identidade e o mesmo equilíbrio. Este é um problema difícil de resolver. Se ele conseguir fazer o Vinicius correr e integrá-lo à dinâmica da equipe, é para tirar o chapéu - disse o ex-jogador no programa "El Partidazo de COPE".
No período em que esteve suspenso dos jogos do Campeonato Espanhol, Vini Jr defendeu o Real Madrid somente na Champions League, onde foi titular em todos os compromissos com José Mourinho. No entanto, o camisa seet não conseguiu ter bons desempenhos que justificassem uma permanência.
Com oito vitórias consecutivas, José Mourinho precisará entender o que fará com Vini Jr para o duelo entre Real Madrid e Celta de Vigo, no dia 21 de novembro.
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