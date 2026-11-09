Lenda do Real Madrid, Raúl é anunciado como técnico de clube espanhol
Treinador trabalhou durante anos nas categorias de base do clube merengue
Lenda do Real Madrid, Raúl foi anunciado como novo treinador do Real Oviedo, que atua na segunda divisão espanhola. O profissional assinou um contrato até junho de 2028, o que representa um projeto que vai além da atual temporada.
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No Real Oviedo, Raúl viverá sua primeira experiência como treinador profissional após uma passagem por diferentes categorias de base do Real Madrid. O treinador chegou a comandar o Real Madrid Castilla, que é a última etapa antes da equipe principal, por seis temporadas.
- O elenco tem muito talento. Minha forma de entender o futebol é entender esse talento, mas com uma entrega incondicional desde o primeiro até o último minuto. Estou muito empolgado, assim como meu corpo técnico. Esperamos estar a altura do que é o Real Oviedo. Vamos colocar todo o nosso esforço, nosso trabalho para conseguir nossos êxitos - disse Raúl.
Em nota, o Real Oviedo exaltou Raúl pelos feitos como atletas, onde foi ídolo do Real Madrid e da seleção espanhola. Além disso, o clube confirmou que o novo comandante fará sua estreia diante do Girona, no sábado (14), pela segunda divisão espanhola.
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