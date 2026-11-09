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Lenda do Real Madrid, Raúl é anunciado como técnico de clube espanhol

Treinador trabalhou durante anos nas categorias de base do clube merengue

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 12:48
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Raúl em apresentação como novo treinador do Real Oviedo
Raúl em apresentação como novo treinador do Real Oviedo (Foto: Divulgação)

Lenda do Real Madrid, Raúl foi anunciado como novo treinador do Real Oviedo, que atua na segunda divisão espanhola. O profissional assinou um contrato até junho de 2028, o que representa um projeto que vai além da atual temporada.

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No Real Oviedo, Raúl viverá sua primeira experiência como treinador profissional após uma passagem por diferentes categorias de base do Real Madrid. O treinador chegou a comandar o Real Madrid Castilla, que é a última etapa antes da equipe principal, por seis temporadas.

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- O elenco tem muito talento. Minha forma de entender o futebol é entender esse talento, mas com uma entrega incondicional desde o primeiro até o último minuto. Estou muito empolgado, assim como meu corpo técnico. Esperamos estar a altura do que é o Real Oviedo. Vamos colocar todo o nosso esforço, nosso trabalho para conseguir nossos êxitos - disse Raúl.

Em nota, o Real Oviedo exaltou Raúl pelos feitos como atletas, onde foi ídolo do Real Madrid e da seleção espanhola. Além disso, o clube confirmou que o novo comandante fará sua estreia diante do Girona, no sábado (14), pela segunda divisão espanhola.

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