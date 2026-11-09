Charlys marca primeiro gol pela Inter de Milão Sub-23 e vive dia de herói
Brasileiro garante vitória de sua equipe na Série C
Contratado na atual temporada pela Inter de Milão, Charlys viveu um dia especial em seu primeiro ano pelo clube nerazzurri. O meio-campista marcou seu primeiro gol pela equipe Sub-23 e foi decisivo na vitória por 1 a 0 sobre a Salernitana, pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Italiano.
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- Fico muito feliz por marcar meu primeiro gol com essa camisa e, principalmente, por ajudar a equipe a conquistar a vitória. Venho trabalhando muito desde que cheguei e esse gol representa mais um passo na minha caminhada aqui.
Com o resultado, a Inter de Milão Sub-23 chegou aos 20 pontos e subiu para a sétima posição do Grupo C. O brasileiro agora busca manter a sequência de boas atuações e seguir contribuindo para os objetivos da equipe na temporada.
- Foi uma vitória muito importante para o nosso grupo. Sabemos que precisamos manter a concentração e a intensidade para seguir evoluindo. Quero continuar ajudando a equipe, seja com gols, assistências ou na marcação. O mais importante é trabalhar forte e buscar nossos objetivos.
Charlys chegou à Inter após defender Hellas Verona, Cosenza e Reggiana desde que iniciou sua trajetória no futebol italiano, no segundo semestre de 2023. Natural de Maceió, o meio-campista começou a carreira nas categorias de base do Vitória, clube, onde fez ainda dois jogos como profissional. No Brasil, também passou pelo Sub-20 do Athletico-PR.
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