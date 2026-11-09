Mourinho supera Guardiola e assume liderança histórica na LaLiga em aproveitamento de vitórias
Técnico português alcança 77% de aproveitamento em jogos pelo Campeonato Espanhol e ultrapassa Pep Guardiola, que registra 76,3%
José Mourinho alcançou uma marca histórica no Campeonato Espanhol. O treinador português chegou a 77% de aproveitamento de vitórias na LaLiga e ultrapassou Pep Guardiola, que aparece com 76,3%. O levantamento considera apenas técnicos que comandaram pelo menos 100 partidas na competição.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
De acordo com os dados publicados pelo jornal espanhol AS, Mourinho soma 97 vitórias em 126 jogos disputados, enquanto Guardiola conquistou 116 triunfos em 152 partidas. A diferença coloca o português à frente do treinador do Manchester City no ranking histórico de aproveitamento da liga espanhola.
O número também supera os índices de outros nomes importantes do futebol europeu. Carlo Ancelotti aparece com 71%, Xavi Hernández tem 69%, Zinedine Zidane registra 67% e Luis Enrique soma 66%.
Mourinho comenta marca histórica
Apesar de reconhecer a importância do recorde, Mourinho tratou de minimizar a estatística e destacou que o desempenho precisa ser mantido dentro de campo.
— Essa estatística me diz que temos que vencer a próxima partida. Porque… nesta vida, até os números bonitos, aqueles que têm algum significado… as pessoas os esquecem. E nós não nos alimentamos de números passados; nos alimentamos do presente. Eu não fazia ideia. Obviamente, é motivo de orgulho, porque o Campeonato Espanhol teve tantos treinadores de ponta ao longo de sua história. E estar aqui, com esses números, é motivo de orgulho — afirmou o treinador.
A marca tem um significado especial pelo histórico de rivalidade entre Mourinho e Guardiola. Durante sua primeira passagem pelo Real Madrid, o português enfrentou o Barcelona comandado pelo espanhol em uma das fases mais marcantes da rivalidade entre os dois clubes.
Flick tem aproveitamento superior, mas ainda não entra no ranking
Outro nome que chama atenção no levantamento é Hansi Flick. Atual treinador do Barcelona, o alemão apresenta 79,3% de aproveitamento, com 69 vitórias em 87 partidas pela LaLiga.
Apesar do índice superior ao de Mourinho e Guardiola, Flick ainda não aparece no ranking porque não atingiu o mínimo de 100 jogos estabelecido pelo levantamento.
Mourinho se aproxima de marca no Real Madrid
Além do recorde na LaLiga, Mourinho também ocupa uma posição importante na história do Real Madrid. O português soma 194 partidas no comando da equipe em todas as competições e aparece na sexta colocação entre os treinadores com mais jogos pelo clube.
Com isso, está a quatro partidas de ultrapassar Leo Beenhakker, que dirigiu o time merengue em 197 ocasiões.
O ranking é liderado por Miguel Muñoz, com 605 jogos, seguido por Carlo Ancelotti (353), Zinedine Zidane (263) e Vicente del Bosque (246).
Ranking de técnicos com melhor aproveitamento de vitórias na história da LaLiga
Critério: mínimo de 100 partidas comandadas na competição.
|Pos.
|Treinador
|Vitórias
|Aproveitamento
1º
José Mourinho
97/126
77%
2º
Pep Guardiola
116/152
76,3%
3º
Carlo Ancelotti
162/228
71,1%
4º
Xavi Hernández
71/102
69,6%
5º
Zinedine Zidane
124/183
67,8%
6º
Luis Enrique
101/152
66,4%
*Hansi Flick tem aproveitamento superior ao de todos da lista, com 79,3% (69 vitórias em 87 jogos), mas ainda não atingiu o mínimo de 100 partidas para entrar no ranking.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Lenda do Real Madrid, Raúl é anunciado como técnico de clube espanholHá 1 minuto
Futebol Internacional
Ex-Bahia, Rafael Ratão termina temporada como artilheiro do Shanghai Shenhua e se destaca na ChinaHá 59 minutos
Futebol Internacional
Futuro de Musiala no Bayern entra em xeque após diagnósticoHá 1 hora
Corinthians
Técnico da Holanda explica ausência de Memphis Depay em convocaçãoHá 1 hora
Futebol Internacional
Talles Magno marca no fim, garante vitória do New York City e fecha temporada na MLSHá 2 horas
Fora de Campo
Estrangeiros reagem à atuação de Estevão em derrota: 'Não há'Há 4 horas
Mais LANCE!