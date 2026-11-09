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Mourinho supera Guardiola e assume liderança histórica na LaLiga em aproveitamento de vitórias

Técnico português alcança 77% de aproveitamento em jogos pelo Campeonato Espanhol e ultrapassa Pep Guardiola, que registra 76,3%

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 12:38
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José Mourinho e Pep Guardiola em montagem para La Liga, com taça, bola e fotos de partidas ao redor.
Foto: Arte/Lance!

José Mourinho alcançou uma marca histórica no Campeonato Espanhol. O treinador português chegou a 77% de aproveitamento de vitórias na LaLiga e ultrapassou Pep Guardiola, que aparece com 76,3%. O levantamento considera apenas técnicos que comandaram pelo menos 100 partidas na competição.

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De acordo com os dados publicados pelo jornal espanhol AS, Mourinho soma 97 vitórias em 126 jogos disputados, enquanto Guardiola conquistou 116 triunfos em 152 partidas. A diferença coloca o português à frente do treinador do Manchester City no ranking histórico de aproveitamento da liga espanhola.

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O número também supera os índices de outros nomes importantes do futebol europeu. Carlo Ancelotti aparece com 71%, Xavi Hernández tem 69%, Zinedine Zidane registra 67% e Luis Enrique soma 66%.

Mourinho comenta marca histórica

Apesar de reconhecer a importância do recorde, Mourinho tratou de minimizar a estatística e destacou que o desempenho precisa ser mantido dentro de campo.

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— Essa estatística me diz que temos que vencer a próxima partida. Porque… nesta vida, até os números bonitos, aqueles que têm algum significado… as pessoas os esquecem. E nós não nos alimentamos de números passados; nos alimentamos do presente. Eu não fazia ideia. Obviamente, é motivo de orgulho, porque o Campeonato Espanhol teve tantos treinadores de ponta ao longo de sua história. E estar aqui, com esses números, é motivo de orgulho — afirmou o treinador.

A marca tem um significado especial pelo histórico de rivalidade entre Mourinho e Guardiola. Durante sua primeira passagem pelo Real Madrid, o português enfrentou o Barcelona comandado pelo espanhol em uma das fases mais marcantes da rivalidade entre os dois clubes.

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Flick tem aproveitamento superior, mas ainda não entra no ranking

Outro nome que chama atenção no levantamento é Hansi Flick. Atual treinador do Barcelona, o alemão apresenta 79,3% de aproveitamento, com 69 vitórias em 87 partidas pela LaLiga.

Apesar do índice superior ao de Mourinho e Guardiola, Flick ainda não aparece no ranking porque não atingiu o mínimo de 100 jogos estabelecido pelo levantamento.

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Mourinho se aproxima de marca no Real Madrid

Além do recorde na LaLiga, Mourinho também ocupa uma posição importante na história do Real Madrid. O português soma 194 partidas no comando da equipe em todas as competições e aparece na sexta colocação entre os treinadores com mais jogos pelo clube.

Com isso, está a quatro partidas de ultrapassar Leo Beenhakker, que dirigiu o time merengue em 197 ocasiões.

O ranking é liderado por Miguel Muñoz, com 605 jogos, seguido por Carlo Ancelotti (353), Zinedine Zidane (263) e Vicente del Bosque (246).

Ranking de técnicos com melhor aproveitamento de vitórias na história da LaLiga

Critério: mínimo de 100 partidas comandadas na competição.

Pos.TreinadorVitóriasAproveitamento

José Mourinho

97/126

77%

Pep Guardiola

116/152

76,3%

Carlo Ancelotti

162/228

71,1%

Xavi Hernández

71/102

69,6%

Zinedine Zidane

124/183

67,8%

Luis Enrique

101/152

66,4%

*Hansi Flick tem aproveitamento superior ao de todos da lista, com 79,3% (69 vitórias em 87 jogos), mas ainda não atingiu o mínimo de 100 partidas para entrar no ranking.

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Ranking de treinadores da La Liga: Mourinho líder; Guardiola, Ancelotti, Xavi Hernández, Zidane e Luís Enrique.
Ranking de vitórias na LaLiga (Foto: Arte/Lance!)
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