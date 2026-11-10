Ex-Corinthians, Gabriel Lima vive temporada de destaque na Coreia do Sul
Atacante brasileiro soma nove gols e três assistências em 28 partidas e recebe reconhecimento individual na K League 2
Gabriel Lima foi eleito o craque do Ansan Greeners na temporada 2026. O atacante brasileiro recebeu o reconhecimento após se destacar individualmente pelo clube sul-coreano, com nove gols e três assistências em 28 partidas disputadas na K League 2.
Aos 28 anos, o jogador é um dos principais nomes da equipe ao longo da temporada. Com 2.439 minutos em campo, Gabriel teve participação importante no setor ofensivo e manteve regularidade durante sua primeira experiência pelo Ansan Greeners.
Um dos momentos de maior destaque aconteceu em outubro, na vitória por 4 a 0 sobre o Yongin FC. Na ocasião, o brasileiro marcou três gols e foi decisivo para o resultado, em uma de suas atuações mais expressivas no futebol sul-coreano.
— Fico muito feliz e honrado por receber esse reconhecimento. Foi uma temporada de muito trabalho, dedicação e aprendizado. Procurei dar o meu melhor em cada treinamento e partida, sempre pensando em ajudar meus companheiros e o clube. Agradeço a todos que fizeram parte dessa caminhada, aos meus companheiros, à comissão técnica e aos torcedores que estiveram conosco durante o ano. Esse prêmio representa o esforço de toda a equipe — afirmou Gabriel.
Trajetória de Gabriel Lima no futebol
Natural de Florianópolis, em Santa Catarina, o atacante construiu sua carreira com passagens por clubes do Brasil e da Europa. Formado nas categorias de base do Bahia, também defendeu equipes como Corinthians, Figueirense, Ponte Preta, Botafogo-PB, Ypiranga-RS, Caxias e América-RN, além do Vitória de Setúbal, de Portugal.
Em 2026, Gabriel iniciou um novo capítulo da carreira com a chegada ao Ansan Greeners. Na primeira temporada pelo clube, conseguiu se firmar na equipe, alcançar bons números ofensivos e conquistar o reconhecimento individual.
Apesar do prêmio, o brasileiro ainda tem um compromisso antes do encerramento da temporada. No dia 22, o Ansan Greeners enfrenta o Jeonnam Dragons, em mais uma oportunidade para o atacante ampliar seus números e terminar o calendário em alta.
— Esse reconhecimento me motiva ainda mais para continuar evoluindo. Sei que sempre existe espaço para melhorar e quero levar essa experiência para os próximos desafios da minha carreira. Ainda temos um compromisso pela frente e quero aproveitar essa oportunidade para continuar ajudando a equipe. Espero seguir trabalhando forte e fazer com que a próxima temporada seja ainda melhor — completou.
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