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Goleiro do Liverpool, Alisson revela desejo sobre futuro

Veterano de 34 anos tem contrato com o clube inglês até o fim da temporada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 18:46
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Alisson em ação durante jogo entre Liverpool e Galatasaray, pela Champions League
Alisson em ação durante jogo entre Liverpool e Galatasaray, pela Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Goleiro do Liverpool, Alisson revelou o desejo de seguir no Liverpool após o fim da atual temporada na Europa. O jogador de 34 anos tem contrato com o clube inglês até junho de 2027, mas não esconde a vontade em permanecer nos Reds no futuro.

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- Estou focado nos jogos, mas na minha cabeça estou feliz por ficar. Vai depender de muitos aspectos e situações, mas meu desejo é ficar. Eu e minha família somos felizes aqui. Estou faminto por títulos, entregando boas performances. Meu pensamento é jogar no alto nível o mais longe que eu puder.

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Neste momento, o empresário de Alisson conversa com o Liverpool em busca de um acordo que agrade o jogador brasileiro. O veterano esteve na mira da Juventus na última janela de transferências, mas priorizou permanecer no clube de Anfield.

Na semana passada, o técnico Andoni Iraola afirmou que gostaria que Alisson continuasse por mais tempo no Liverpool. No entanto, o treinador espanhol afirmou não sabe qual seria a decisão do goleiro no fim da temporada.

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