Luiz Henrique dá esperança sobre retorno ao Brasil para jogar no Botafogo

Ídolo da história recente do Botafogo, o atacante Luiz Henrique, atualmente no Zenit, da Rússia, não deixa de lado a paixão pelo Glorioso. Em live realizada nas redes sociais, o "Pantera" deu esperança de um retorno ao clube, onde viveu o principal momento da carreira.

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Luiz Henrique participou de uma live com o influenciador "Lc da Dancinha, na plataforma TikTok. O criador de conteúdo, torcedor do Alvinegro, falou da dificuldade do Botafogo em meio à transição para a chegada da GDA Luma, futura investidora, e perguntou ao atacante do Zenit.

— Hoje o Botafogo está passando por um problema financeiro, tá ligado? As coisas estão se ajeitando ainda, a fase está meio ruim. Mas aí ajeitou a casinha, o Fogão está forte, Hulk, igual a tropa te deixa… Vai voltar para casa, pai? — perguntou o influenciador.

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— Quem sabe? Quem sabe? Nosso Fogudo! – respondeu Luiz Henrique, sorrindo para a câmera.

Luiz Henrique foi o grande sonho do Botafogo Social na janela de transferências do segundo semestre, mas as conversas com o clube russo não avançaram. O jogador já informou nos bastidores o desejo de retornar ao Glorioso, ainda que a parte financeira seja complexa no momento.

Pelo Botafogo, Luiz Henrique jogou apenas a temporada de 2024 e fez história. O camisa 7 liderou as campanhas dos títulos do Brasileirão e Libertadores, foi eleito o Rei da América e chegou à Seleção Brasileira.

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