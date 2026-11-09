A temporada da Chinese Super League terminou no último fim de semana, e Rafael Ratão encerrou a competição como um dos principais goleadores do futebol chinês. Ex-atacante do Bahia, o brasileiro marcou 20 gols e distribuiu uma assistência em 29 partidas pelo Shanghai Shenhua. O desempenho fez dele o artilheiro da equipe e o terceiro maior goleador de toda a competição.

Aos 30 anos, Ratão vive uma sequência de destaque no futebol asiático. Após uma temporada produtiva no Japão, em 2025, o atacante manteve o bom desempenho na mudança para a China e alcançou números expressivos em seu segundo ano consecutivo no continente.

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— Fico muito feliz por tudo o que construí nesta temporada. Foi um ano de adaptação a um novo país e a um novo clube, mas também de muito trabalho, dedicação e aprendizado. Sempre entro em campo buscando ajudar a equipe da melhor maneira possível, e poder contribuir com tantos gols é algo muito gratificante. Venho de duas temporadas muito positivas no futebol asiático e espero seguir evoluindo cada vez mais. Ainda temos objetivos importantes pela frente e quero continuar trabalhando para ajudar o Shanghai Shenhua a conquistar seus objetivos — destacou Rafael Ratão.

Rafael Ratão soma 45 gols em duas temporadas na Ásia

O desempenho em 2026 dá sequência à fase artilheira iniciada no futebol japonês. Em 2025, quando chegou ao Cerezo Osaka por empréstimo do Bahia, Ratão marcou 23 gols. Na temporada seguinte, já pelo Shanghai Shenhua, balançou as redes outras 22 vezes, considerando os números gerais das duas temporadas.

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Ao todo, são 45 gols em 81 partidas desde a chegada ao futebol asiático. Os números fazem de 2025 e 2026 as duas temporadas mais goleadoras da carreira do brasileiro até aqui.

No Shanghai Shenhua, o atacante assumiu protagonismo no setor ofensivo e terminou a Chinese Super League na liderança da artilharia do elenco, com participação direta em 21 gols, entre tentos marcados e assistências.

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Temporada ainda tem disputa continental

Apesar do encerramento da liga nacional, Rafael Ratão ainda terá compromissos pelo Shanghai Shenhua. A equipe segue na disputa da AFC Champions League Two, competição continental que representa uma nova oportunidade para o brasileiro ampliar seus números na temporada.

Rafael Ratão encerra a temporada como artilheiro na China (Foto: Divulgação/Shanghai Shenhua)

Passagem pelo Bahia e carreira internacional

Antes de seguir para o futebol asiático, Rafael Ratão defendeu o Bahia. Contratado em 2023, o atacante disputou 54 partidas pelo clube, com dez gols marcados e quatro assistências. Durante a passagem pelo Esquadrão de Aço, alternou entre a titularidade e as opções no banco de reservas.

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Revelado pela Ponte Preta e com passagem pelas categorias de base do São Paulo, Ratão construiu a carreira em diferentes países. Além do futebol brasileiro e asiático, atuou por clubes como Zorya, da Ucrânia, Slovan Bratislava, da Eslováquia, e Toulouse, da França.

No currículo, o atacante também acumula títulos conquistados no futebol europeu, entre eles quatro edições da Liga Eslovaca, duas Taças da Eslováquia, a segunda divisão francesa e a Taça da França. Atualmente, vive uma das fases mais produtivas de sua trajetória profissional, com destaque no futebol chinês.