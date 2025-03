Sergio Rochet e Valencia entraram na seleção das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Titulares do Uruguai e do Equador, respectivamente, foram escolhidos por suas atuações nas rodadas 13 e 14, disputadas na quinta-feira (20) e na terça (25). A lista foi divulgada pela Conmebol. O goleiro e o atacante devem voltar a campo pelo Internacional já neste sábado (29), na abertura do Brasileirão, quando o Colorado enfrenta o Flamengo, no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O camisa 1 foi o destaque de sua equipe nas duas partidas da Celeste: a derrota para a Argentina por 1 a 0, em Montevidéu, e o empate em 0 a 0 com a Bolívia, em El Alto. Rochet, que ainda não jogou neste ano pelo Alvirrubro, foi eleito o melhor em campo em ambas as partidas.

Já o centroavante brilhou no 2 a 1 sobre a Venezuela, em Quito, na semana passada, quando marcou os dois gols e sofreu um pênalti, que ele mesmo desperdiçou. Depois, no empate sem gols com o Chile, em Santiago, ele colocou a bola na rede mais uma vez, mas o lance foi invalidado por um impedimento milimétrico.

continua após a publicidade

Selecionáveis treinaram na sexta (28)

A seleção data FIFA da Conmebol teve: Rochet (Uruguai); Tagliafico (Argentina), Alderete (Paraguai), Pacho (Equador) e Cáceres (Paraguai); Enzo Fernández (Argentina), Mac Allister (Argentina) e Enciso (Paraguai); Álvarez (Argentina), Rondón (Venezuela) e Valencia (Equador).

Além de Rochet e Valencia, Carbonero e Rafael Borré, que estiveram a serviço da seleção da Colômbia, treinaram normalmente nesta sexta (28), no CT Parque Gigante. Dos quatro, pelo menos os camisas 1 e 13 serão titulares. Já o 7 briga por vaga no ataque com Vitinho. A tendência é o 19 começar o jogo contra o Flamengo no banco.

continua após a publicidade