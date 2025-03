O Paraguai reagiu e, jogando fora de casa e depois de estar perdendo por dois gols de diferença, arrancou um empate por 2 a 2 com a Colômbia, na noite desta terça-feira (25), no estádio Metropolitano de Barranquilla, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Luis Diaz e Jhon Duran marcaram para os "Cafeteros", e Júnior Alonso e Enciso fizeram os gols paraguaios.

Com o resultado, Paraguai e Colômbia permanecem na quinta e sexta posições, com 21 e 20 pontos, respectivamente, ambos dentro da zona de classificação para a Copa (os seis primeiros se classificam). A equipe paraguaia passa a ter a mesma pontuação que Uruguai e Brasil, terceiro e quatro colocados.

Como foi Colômbia x Paraguai

A Colômbia nem esperou o ponteiro do minuto dar uma volta completa. Aos 45 segundos de jogo, em jogada toda cheia de toques rápidos, Jhon Arias lançou na esquerda para Luis Diaz, que apenas driblou um marcador e abriu o placar. E aos 12 minutos, foi a vez de Diaz avançar em contra-ataque pelo meio e dar uma de garçom: Jhon Duran recebeu o passe no meio e marcou o segundo gol colombiano.

Mas o que parecia se encaminhar para uma goleada aos poucos foi se tornando um jogo mais truncado. Os paraguaios responderam com duas boas chances de Almirón e Ávalos. Aos 44, em cobrança de falta, Diego Gómez obrigou o goleiro Vargas a fazer boa defesa. E nos acréscimos, em escanteio bem fechado pela direita, no segundo poste, Júnior Alonso, lateral-esquerdo do Atlético-MG, subiu e cabeceou para diminuir o placar.

O segundo tempo começou no mesmo ritmo com que terminou o primeiro. Muito equilíbrio, e com os paraguaios se arrsicando mais. Até que aos 17 minutos, o atacante Enciso, que joga no Ipswich, da Inglaterra, acertou um chutaço de fora da área no ângulo esquerdo do gol colombiano, empatando o jogo. O árbitro argentino Facundo Tello ainda checou por uns cinco minutos no VAR um possível impedimento no começo do lance, mas validou o gol. O jogo continuoi equilibrado até o fim, mas as equipes não conseguiram desempatar o duelo.

O que vem pela frente

As seleções voltam a jogar na próxima Data Fifa, marcada para junho. A Coômbia enfrenta o Peru em casa pela 15ª rodada, possivelmente no dia 5, e depois visita a Argentina no dia 10. O Paraguai joga em casa contra o Uruguai, e depois viaja para a Bolívia, pela 16ª rodada.