O Bayern de Munique atropelou o Auckland City na estreia do Mundial de Clubes. O time alemão aplicou uma goleada histórica sobre o adversário, que tem no elenco jogadores com diferentes profissões. Eleito melhor da partida, Michael Olise foi sincero ao ser questionado sobre ter se sentido mal pelo placar de 10 a 0.

Durante a zona mista, o destaque do jogo disse não ter se sentido mal por ter goleado o Auckland City, que é um time amador, enquanto o Bayern é "muito mais forte que o adversário". Segundo a repórter, Olise diminuiu o tom da comemoração com o decorrer dos jogos.

— Não, não — disse o autor de dois gols dos 10 marcados pelos alemães na tarde deste domingo, em Cincinnati.

O meio-campista também falou sobre a pressão na estreia do Mundial de Clubes. Embora o adversário fosse de um nível amador, Olise opinou sobre a temperatura do local e também o que estava em jogo no pontapé inicial da trajetória do Bayern no torneio.

— As condições não eram fáceis. Mas a gente sabia que precisava começar bem o torneio e a gente fez isso. Estava quente, você sabe, mas quando a gente está no jogo isso não importa muito.

Agora, o Bayern de Munique terá pela frente o Boca Jrs. na próxima sexta-feira, às 22h (de Brasília). Na última rodada da fase de grupos, o time de Vicent Kompany tem o Benfica. A partida será na terça-feira, às 16h. ➡️Confira a agenda do Mundial de Clubes.

Goleada do Bayern de Munique sobre o Auckland na estreia do Mundial (Foto: Paul ELLIS / AFP)