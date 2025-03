Brasil tem ‘pior 1º tempo da história’ nas Eliminatórias contra a Argentina

O Brasil atingiu marca negativa durante o primeiro tempo do duelo com a Argentina nesta terça-feira (25), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Com a derrota parcial por 3 a 1, a Seleção sofreu três gols antes do intervalo pela primeira vez na história das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

No duelo válido pela 14ª rodada, Julian Álvarez, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister balançaram as redes da Canarinho ainda na primeira etapa. A equipe brasileira marcou com Matheus Cunha.

Além de nunca ter sofrido três gols em um primeiro tempo de Eliminatórias, o Brasil só foi vazado tantas vezes em uma partida em outra oportunidade. Na ocasião, a Seleção empatou por 3 a 3 com o Uruguai em Curitiba, no dia 18 de novembro 2003.

Tudo sobre o jogo entre Argentina e Brasil (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina x Brasil

14ª rodada — Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026

📆 Data e horário: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG);

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta) e do SporTV (TV fechada);

🟨 Arbitragem: Andre Rojas (árbitro), Alexander Guzman (COL) e Richard Ortiz (COL) assistentes;

🖥️ VAR: John Perdomo.

🔵⚪ Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)

Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Paredes, Mac Allister, Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Thiago Almada, Julián Álvarez.

🟢🟡 Brasil (Técnico: Dorival Júnior)

Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Rodrygo; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr.

