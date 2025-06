O Milan segue se movimentando no mercado da bola. Com a possível saída de Theo Hernández, o time italiano busca um substituto para a lateral-esquerda do time. Neste cenário, o ucraniano Oleksandr Zinchenko, atualmente no Arsenal, desponta como um possível reforço para o clube italiano na próxima temporada, segundo o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport".

Hernández foi especulado no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e clubes já tinham chegado a um entendimento, mas o jogador recusou a proposta – mesmo financeiramente muito atrativa – por preferir permanecer na Europa. Com isso, o Atlético de Madrid, da Espanha, viu a oportunidade e sinalizou com uma oferta de aproximadamente 23 milhões de euros (R$ 147 milhões na cotação atual), mas a diretoria pretende chegar a pelo menos 30 milhões de euros (R$ 192 milhões).

Zinchenko, por sua vez, tem contrato com o Arsenal até junho de 2026, mas seu futuro no time inglês é incerto e o jogador vislumbra novos ares. A versatilidade do jogador – que já jogou como zagueiro, lateral e meio-campista – é um fator que agrada o Milan. Além disso, o lado financeiro é outro fator que pesa positivamente: a transação ficaria entre 11,7 a 17,6 milhões de euros (R$ 75 a R$ 112 milhões). O salário atual de 5 milhões de libras anuais recebido pelo atleta na Inglaterra, no entanto, pode ser um empecilho para o novo clube.

Zinchenko é um dos principais nomes da seleção ucraniana de futebol (Foto: PAUL ELLIS / POOL / AFP)

📋 Quem é Zinchenko, jogador do Arsenal que está na mira do Milan?

Oleksandr Zinchenko é um lateral-esquerdo ucraniano de 28 anos. Versátil, já atuou também como zagueiro e meio-campista, principalmente quando jogou sob o comando de Pep Guardiola, no Manchester City. Ao longo da carreira, soma 254 jogos por clubes e 49 internacionalizações pela seleção ucraniana.

Formado nas categorias de base do Shakhtar Donetsk, começou profissionalmente no modesto Ufa, da Rússia, em 2015. Um ano depois, chamou a atenção do Manchester City e se transferiu para o time inglês, onde foi inicialmente emprestado ao PSV, dos Países Baixos, por uma temporada, e continuou no City até 2022. Por último, foi contratado pelo Arsenal, clube que atua desde então.