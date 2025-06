Atlético de Madrid: Simeone reclama da arbitragem e reconhece méritos do PSG

O resultado da partida de estreia do Atlético de Madrid no Mundial de Clubes da Fifa não foi o esperado pelo clube espanhol. Neste domingo (15), no Estádio Rose Bowl, em Los Angeles (EUA), os colchoneros foram goleados pelo PSG por 4 a 0, pelo Grupo B, o mesmo do Botafogo. O técnico Diego Simeone reclamou da anulação do gol de Julián Alvarez, no início do segundo tempo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- A entrada de Koke (no intervalo) nos deu mais opção para sairmos da pressão. Nós fizemos o 2 a 1, mas o árbitro (Istvan Kovacs, romeno) decidiu não contar esse gol e foi tudo mais complicado. A expulsão de Lenglet (aos 32 minutos) provocou mais desordem e eles terminaram controlando a partida – disse Diego Simeone.

continua após a publicidade

Simeone admite que a situação do Atlético de Madrid no Grupo B ficou complicada após a goleada:

- Essa dura derrota nos obriga a conseguir bons resultados. A diferença de gols é dura. Quatro gols são um montão. Estamos centrados na partida do dia 19 – afirmou o técnico argentino, referindo-se ao próximo jogo, contra o Seattle Sunders, em Seattle, quinta-feira (19), às 19h (de Brasília).

Técnico Diego Simeone não quis culpar o calor pela goleada sofrida para o PSG (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

O técnico do PSG, Luis Enrique, reclamou do forte calor em Los Angeles durante o jogo, mas Diego Simeone preferiu não culpar a temperatura pelo resultado ruim:

continua após a publicidade

- Não ponho a culpa no calor. Foi para os dois lados. Eles têm um jogo muito bom. Nós podemos fazer melhor, mas não conseguimos – avaliou o técnico do Atlético.

Assim como Simeone, o meia Koke reconhece superioridade do PSG sobre Atlético de Madrid

O meia Koke, que entrou no intervalo do jogo, no lugar do brasileiro Samuel Lino, também reconheceu o merecimento da equipe francesa:

- Eles venceram com justiça. Dado o nível deles, foram melhores mesmo. Estão de parabéns – avaliou Koke.

➡️Simulador do Mundial de Clubes: simule os resultados com a ferramenta do Lance!

Depois de ser massacrado no primeiro tempo, quando sofreu dois gols, o Atlético de Madrid até conseguiu equilibrar o jogo na segunda etapa, mas voltou a sofrer dois gols, já nos minutos finais.

- Precisamos nos esforçar mais, como fizemos no segundo tempo, porque fomos uma equipe diferente, jogando bola, entrando na área do adversário. E então, depois do cartão vermelho, eles realmente acabaram – afirmou o meia atleticano, referindo-se à expulsão de Lenglet, pelo segundo cartão amarelo, aos 32 minutos.