Rival de Messi na despedida vive temporada de destaque e lidera corrida pela Chuteira de Ouro
Ede Oloko está na frente de Raphinha e de outros astros
A despedida de Messi pela Argentina terá um confronto curioso no Monumental de Núñez. Além de marcar o último jogo do craque com a camisa albiceleste, a partida colocará o astro frente a frente com Ede Oloko, atual líder da corrida pela Chuteira de Ouro da Europa. Aos 25 anos, o atacante do Benim soma 25 gols na primeira divisão da Letônia e recebeu sua primeira convocação para a seleção nesta Data Fifa.
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Nascido na Nigéria, Oloko escolheu defender o Benim, país de origem de sua mãe. A oportunidade surgiu depois de uma temporada de destaque pelo Liepaja, da Letônia. O atacante começou o ano emprestado ao Tukums 2000, onde marcou 16 vezes em 16 partidas, antes de retornar ao clube de origem e manter o ritmo: foram outros dez gols em 15 jogos, além de cinco assistências.
De desconhecido a líder da Chuteira de Ouro
A campanha fez Oloko assumir a liderança isolada da Chuteira de Ouro. No ranking, cada gol marcado na Liga Letã vale um ponto. Com 25 tentos, o atacante aparece à frente de Raphinha, do Barcelona, que tem 12 gols e 24 pontos em La Liga, competição na qual cada bola na rede vale dois pontos.
A temporada também teve atuações de destaque. Oloko marcou três gols no empate com o Riga, atual campeão letão, e balançou as redes quatro vezes na goleada sobre o Ogre United.
Antes de chegar ao Liepaja, o atacante passou pelo futebol da Nigéria e do Benim. Começou no 36 Lion FC, de seu país natal, e posteriormente defendeu o AS Cotonou. Em 2022, iniciou sua trajetória europeia no Karlovy Vary, da República Tcheca, e depois passou pelo Táborsko. Já na Letônia, também atuou pelo Jelgava, pelo qual marcou 11 gols em 26 partidas antes de chegar ao Liepaja.
Primeira convocação e encontro com Messi
A boa fase na Letônia abriu as portas da seleção do Benim. Oloko estreou em 25 de setembro, diante de Burkina Faso, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações. Ele entrou nos minutos finais, quando a partida estava empatada, e permaneceu em campo por apenas dois minutos. No jogo seguinte, contra a Mauritânia, não saiu do banco.
Agora, o atacante está relacionado para enfrentar a Argentina no Monumental, justamente na partida que marcará a despedida de Messi da seleção. Mesmo com a expectativa de ter poucos minutos em campo, Oloko estará no mesmo gramado que o astro argentino.
Fora das quatro linhas, o centroavante já revelou algumas de suas principais referências. O Chelsea é seu clube favorito, enquanto Lewandowski aparece como inspiração para seu estilo de jogo.
– O meu clube favorito é o Chelsea, apesar de não terem andado muito bem ultimamente. Como referência, admiro o Lewandowski. Ele tem uma qualidade incrível, usa os dois pés e o seu posicionamento na área é de classe mundial. Tento imitar essas características. A minha maior ambição é jogar ao mais alto nível possível – afirmou Oloko ao "Baltic Football News".
O atacante também falou sobre a adaptação à Letônia, onde construiu a fase mais produtiva de sua carreira até agora.
– A Letônia é um país muito pacífico e eu gosto disso. Gosto da natureza, especialmente das florestas. Gosto de caminhar na floresta com minha namorada e meu bebê. Também me adaptei ao clima… Treinar ao ar livre no inverno em Jelgava foi difícil no começo, mas isso te torna mais forte – disse.
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