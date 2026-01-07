Narrador enxerga favoritismo do Barcelona e aponta fator decisivo para o Dérbi de Madri

De olho nas duas semifinais da Supercopa da Espanha de 2026, disputadas em Jidá, na Arábia Saudita, o narrador Fernando Nardini, da ESPN, apontou para os favoritos. A competição começa na quarta-feira (7), às 16h (de Brasília), com o duelo entre Barcelona e Athletic Bilbao, que será exibido pelo Disney+ Premium. Já na quinta-feira (8), no mesmo horário, Real Madrid e Atlético de Madrid disputam a outra vaga na grande final, com transmissão da ESPN e da plataforma de streaming.

Na visão de Nardini, o duelo entre Barcelona e Athletic Bilbao parece estar mais favorável à equipe catalã. Segundo ele, apesar da instabilidade de Lewandowski e Ferran Torres nos últimos jogos, a equipe reassumiu a liderança de LaLiga e voltou a jogar bem sob o comando do técnico Hansi Flick.

- Barcelona e Bilbao parece um jogo mais encaminhado ao Barça. Desde a derrota para o Real Madrid no El Clásico, o time só venceu em LaLiga, reassumiu a liderança e tem jogado bem, apesar da instabilidade de Lewandowski e Ferran Torres no ataque nos últimos jogos - disse.

Por outro lado, no clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, o cenário tende a ser mais equilibrado, segundo Nardini. Apostando em um favorito, o narrador destacou que o astro Kylian Mbappé costuma a ser decisivo em jogos grandes e pode fazer a diferença na semifinal.

- No Dérbi Madrilenho a coisa é mais equilibrada. No último encontro deu Atlético com folga por LaLiga. Enfrentar o time do Simeone é sempre uma encrenca. O Real vem de goleada sobre o Bétis para aumentar a confiança, e o aproveitamento do Mbappé é decisivo em jogos desse nível", afirmou o narrador.

Além da narração de Nardini, as duas semifinais terão comentários de Nathalia Ferrão. Para o duelo entre Barcelona e Athletic Bilbao, a análise de arbitragem ficará a cargo de Renata Ruel, enquanto o clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid contará com Carlos Eugênio Simon.

Yamal não treina e pode desfalacar o Barcelona na Supercopa

Texto por: Tiago Mendes

A preparação do Barcelona para a semifinal da Supercopa da Espanha começou com um ponto de atenção. Lamine Yamal não participou do treino realizado nesta terça-feira (6), no Estádio Rei Abdullah, em Jeddah, e virou dúvida para o confronto contra o Athletic Bilbao, marcado para quarta-feira (7), pela abertura da competição.

O atacante já havia ficado fora de sessões recentes antes do duelo contra o Espanyol, no fim de semana, quando acabou indo a campo mesmo sem treinar na véspera. Desta vez, porém, a repetição da ausência reacendeu a preocupação da comissão técnica às vésperas de uma decisão.

Segundo informações divulgadas pelo clube catalão, Yamal permaneceu na academia realizando trabalhos específicos e não apresentou boletim médico oficial. Internamente, a avaliação é de que não se trata de uma lesão grave, mas o fato de o jogador não ter participado do último treino antes da semifinal não é considerado um cenário ideal.

