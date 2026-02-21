Sem Estêvão, Chelsea sofre e leva empate nos acréscimos

O Chelsea empatou com o Burnley por 1 a 1 neste sábado (21), no Stamford Bridge, pela 27ª rodada da Premier League, em uma partida marcada pelo desfalque de última hora de Estêvão. O atacante brasileiro sofreu uma lesão na coxa na véspera do jogo e não foi relacionado. João Pedro abriu o placar para os donos da casa aos quatro minutos, mas Flemming marcou nos acréscimos do segundo tempo e decretou o empate.

Apesar do tropeço, o Chelsea entrou no G-4 da Premier League. A equipe de Liam Rosenior chegou aos 45 pontos, ultrapassando o Manchester City e ocupando a quarta posição. O Burnley, por sua vez, segue na zona de rebaixamento, mas emplaca o segundo jogo consecutivo sem derrota.

João Pedro marca, Chelsea desperdiça e Burnley busca empate no fim

O Chelsea começou pressionando e abriu o placar logo aos quatro minutos. Após ataque do Burnley, o time recuperou a bola. Andrey Santos tocou para Caicedo, que encontrou Pedro Neto em velocidade. O português cruzou rasteiro para a área, e João Pedro, em tentativa de finalização, viu a bola desviar no calcanhar, resvalar no joelho e entrar.

A vantagem precoce, no entanto, não se traduziu em domínio absoluto. O Chelsea até controlou a posse no primeiro tempo, mas criou pouco. A chance mais clara veio num contra-ataque puxado por Cole Palmer, que ficou cara a cara com Dúbravka e desperdiçou.

Na segunda etapa, o jogo mudou de figura. Fofana recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Chelsea com um jogador a menos. O Burnley, que pouco havia criado até então, passou a rondar a área adversária com perigo. Aos 47 minutos, Ward-Prowse cobrou escanteio na cabeça de Flemming, que subiu mais alto que a defesa e empatou a partida.

Jogadores do Chelsea lamentando o empate sofrido nos acréscimos (Foto: Ben Stansall/AFP)

Estêvão ficou fora do duelo devido a lesão

A ausência de Estêvão foi sentida. O atacante não foi relacionado e sequer ficou no banco de reservas. A informação veio a público apenas na divulgação da escalação, quando o jornalista Bobby Vincent, do "The Mirror" e "Football London", revelou que o brasileiro sentiu um problema na coxa na véspera da partida e passará por uma ressonância magnética para avaliar a gravidade da lesão.

