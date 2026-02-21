Vidente prevê resultados de quartas de final do Campeonato Paulista

As quartas de final do Campeonato Paulista acontecem neste sábado (21) e domingo (22). Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas previu os resultados das partidas entre Bragantino x São Paulo, Palmeiras x Capivariano, Novorizontino x Santos e Portuguesa x Corinthians.

Previsões das quartas de final do Paulistão

O primeiro confronto a ser disputado será entre Bragantino e São Paulo. As equipes entram em campo neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), em Bragança Paulista. De acordo com Luiz Filho, a partida será decidida no detalhe a favor dos donos da casa.

No mesmo dia, o Palmeiras encara o Capivariano, às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Para a partida, o vidente previu uma classificação do Alviverde sem grandes sustos. Ele chamou atenção para a superioridade na organização da equipe de Abel Ferreira.

No domingo, acontecem os últimos dois confrontos das quartas de final do Paulistão. As primeiras equipes a entrarem em campo serão Novorizontino e Santos. Luiz Filho previu um confronto equilibrado e apontou que o técnico Vojvoda será a carta na manga do Peixe na construção da vitória.

Para finalizar os compromissos da atual fase do campeonato, a Portuguesa recebe o Corinthians, às 20h30 (de Brasília), no Canindé. O vidente apontou que os dois times devem passar por dificuldades ao longo da partida, mas o Timão deverá sair melhor na busca das soluções dos problemas, e assim, avançar para a semifinal.

