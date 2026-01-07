O Real Madrid venceu o Real Betis por 5 a 1, em partida válida pela 18ª rodada de La Liga, no último domingo (4), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP). Na estreia do ano, Gonzalo García marcou três gols, enquanto Fran García e Raúl Asencio completaram o placar. No entanto, o jornal espanhol "Marca" optou por destacar outro astro que teve bom desempenho e avaliou seu desempenho ao longo de toda a temporada. Trata-se de Rodrygo, atleta merengue desde 2019.

Para o veículo, a primeira exibição do camisa 11 no ano confirmou sua retomada à melhor forma sob o comando de Xabi Alonso. O brasileiro se destacou nas bolas paradas e foi responsável por duas assistências dos cinco gols marcados pelo Madrid, no primeiro e no terceiro gol, anotados por Gonzalo e Asencio, respectivamente.

Com essas contribuições, Rodrygo participou de cinco gols nos últimos cinco jogos pelo Real, sendo dois marcados contra Manchester City e Alavés, e três assistências. Ele mantém sua boa fase atuando pela ponta direita, posição que ocupava nos tempos de Carlo Ancelotti no clube, embora sempre tenha demonstrado preferência pela esquerda, preenchida historicamente por Vini Jr. Após disputas internas entre os compatriotas, o cenário parece manter-se semelhante ao dos anos anteriores, com o camisa 7 na esquerda e o compatriota na direita.

Tudo isso mudou após um período marcado por dificuldades e pelo esquecimento da figura de Rodrygo no onze inicial, com utilização limitada desde o fim da gestão liderada por Ancelotti, além da escassez de chances durante o Mundial de Clubes de 2025, já com Alonso. Por fim, o jornal afirma que ele se tornou um dos principais ativos do clube. A seguir, confira a repercussão completa:

Jornal "Marca" sobre a fase atual de Rodrygo no Real Madrid (Foto: Reprodução/Marca)

Tradução: Rodrygo, a reviravolta inesperada (título). De se sentir excluído a voltar a ser decisivo. O brasileiro ressurge quando as dúvidas estavam no auge, e o tempo prova mais uma vez que Xabi Alonso estava certo (subtítulo).

— Durante meses, Rodrygo Goes viveu com uma sensação incômoda, quase silenciosa. A sensação de passar despercebido no Santiago Bernabéu e conviver com o murmúrio constante. A sensação de que, não importa o que fizesse, os holofotes estavam sempre voltados para os outros. A sensação de ver como o campo, esse juiz caprichoso de que Xabi Alonso fala, parecia lhe tirar tudo. Mas o futebol, como a vida, sempre reserva uma surpresa.

— Desde então, a mudança tem sido evidente. Mais fluido, mais participativo, mais decisivo . Sua capacidade de desequilibrar defesas, sua habilidade de aparecer quando o jogo exige e sua versatilidade ofensiva voltaram a ser fatores decisivos.

— Em Valdebebas, a situação é clara. Rodrygo é, mais uma vez, um ativo estratégico , tanto pelo que contribui hoje quanto pelo que ainda pode oferecer no futuro. O que também fica evidente é como a vida de um jogador pode mudar em questão de semanas , de se sentir deixado de lado a se tornar novamente um jogador fundamental. Isso é futebol.

