Vini Jr titular? Veja a escalação do Real Madrid em jogo de La Liga
Equipe comandada por Álvaro Arbeloa encara o Osasuna
Osasuna e Real Madrid se enfrentam neste sábado (21), às 14h30 (de Brasília), no Estádio Reyno de Navarra, pela 25ª rodada de La Liga 2025/26. Em busca de se manter na liderança da competição, a equipe merengue contará com Vini Jr como titular, após caso de injúria racial no duelo contra o Benfica, pela Champions League, na última terça-feira (17).
Escalação do Real Madrid
⚽ GOL: Courtois
⚽ LE: Álvaro Carreras
⚽ ZAG: Asencio
⚽ ZAG: Alaba
⚽ LD: Carvajal
⚽ MEI: Valverde
⚽ MEI: Camavinga
⚽ MEI: Arda Güler
⚽ MEI: Tchouameni
⚽ ATA: Kylian Mbappé
⚽ ATA: Vini Jr
Como chegam as equipes?
O Real Madrid entra como favorito para a partida. A equipe lidera a La Liga, enquanto o Glorioso ocupa posição intermediária na tabela. O momento recente também reforça o favoritismo, com o Real Madrid vencendo sete dos últimos oito jogos. No histórico do confronto, o time madrilenho triunfou em seis dos últimos sete encontros.
O Los Navarros ocupam a 11ª posição da La Liga, com 30 pontos somados. A equipe apresentou evolução recente, com três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas, desempenho que reforça sua competitividade no meio da tabela.
Tudo sobre o jogo entre Osasuna e Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Osasuna 🆚 Real Madrid
25ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: sábado, 21 de fevereiro às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Alejandro Quintero
🚩 Assistentes: Álvaro Granel, José Francisco García e Ekaitz Ikiñi García (quarto árbitro)
📺 VAR: Jorge Figueroa (VAR1) e Juan Luis Pulido (AVAR)
