Endrick assume a camisa 9 do Real Madrid na próxima temporada, diz jornal
Brasileiro vestirá número histórico da entidade merengue
Endrick vestirá a camisa 9 do Real Madrid a partir da temporada 2025/26. O número estava vago desde que Kylian Mbappé, que o utilizou na última temporada, optou por assumir a camisa 10 neste ano. A informação foi divulgada pelo jornal "The Athletic".
Anteriormente, Gonzalo García estava cotado para ser o novo dono do cobiçado número do Real Madrid. No entanto, segundo o veículo, a decisão mudou internamente nos últimos dias.
O brasileiro chegou ao clube merengue no último verão europeu, após passagem meteórica no Palmeiras. Em sua temporada de estreia em Madri, vestindo a camisa 16, Endrick disputou 37 partidas, marcou sete gols e deu uma assistência. Ele ficou de fora da campanha do Real no Mundial de Clubes devido a uma lesão na perna. A expectativa é que o jogador volte a atuar em meados de setembro e permaneça no elenco.
Camisa histórica 9️⃣⚪
Assim como em outros grandes clubes, a camisa 9 merengue é uma das mais simbólicas. Nomes como Alfredo Di Stéfano, Hugo Sánchez, Ronaldo Nazário e Karim Benzema já a vestiram. Um deles foi Mbappé, que usou o número em sua temporada de estreia pelo clube, assim como Cristiano Ronaldo, que o vestiu até a saída de Raúl, quando herdou a mítica 7.
Vale destacar que o Real Madrid conquistou a Champions League na temporada 2023/24 sem um camisa 9 em seu elenco — a numeração permaneceu vaga após a saída de Benzema para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.
