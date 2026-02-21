Jogada de Rayan na Premier League choca torcedores: 'Absurdo'

O Bournemouth empatou com o West Ham em 0 a 0, neste sábado (21), no Estádio Olímpico de Londres, pela 27ª rodada da Premier League. Na ocasião, o brasileiro Rayan foi destaque da equipe Rubro-Negra, ao protagonizar uma jogada que quase resultou em um golaço no confronto.

O lance aconteceu no início do segundo tempo. O cronômetro marcava 17 minutos quando o ex-Vasco partiu sozinho em um contra-ataque veloz. Rayan saiu cortando jogadores adversários e, ao se aproximar da área, finalizou e parou na trave.

Apesar de a jogada não ter gerado gol, ela ganhou destaque dos torcedores que acompanhavam a partida. Nas redes sociais, brasileiros e europeus enalteceram a qualidade do atacante no lance, que viralizou rapidamente na web. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Rayan, que está no Bournemouth agora, é o próximo grande craque. Aposte nele".

Tradução: "Rayan quase marca um gol digno de concorrer ao Púskas".

Rayan no Bournemouth

O cria das categorias de base do Vasco desembarcou na Inglaterra em janeiro deste ano. Com o Bournemouth, desde o primeiro jogo, o brasileiro tem sido destaque da equipe, que hoje, briga pelas posições de meio de tabela do Campeonato Inglês.

Em três partidas disputadas, Rayan já mostrou um excelente cartão de boas-vindas. Ele, ao todo, já marcou dois gols e deu uma assistência. O início avassalador faz o atacante cair nas graças da torcida rubro-negra do Bournemouth.