Ex-Palmeiras e Cruzeiro acerta com equipe da primeira divisão da Coreia do Sul

O atacante brasileiro Airton Moisés, que defendeu o Novorizontino na temporada anterior e no início de 2026, finalizou sua transferência para o FC Anyang, equipe que disputa a primeira divisão da Coreia do Sul. A apresentação oficial do atleta pelo clube coreano ocorreu nesta sexta-feira, marcando a assinatura de um contrato com duração de dois anos, o qual inclui uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada. Após a conclusão das tratativas, o jogador destacou a concretização do negócio e avaliou a estrutura encontrada no novo continente.

— Desde o início do ano começaram os contatos, e eu sempre mostrei o meu desejo de me transferir para o Anyang e poder ter essa experiência de atuar fora do Brasil. Estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui. O clube tem uma estrutura muito boa, fui muito bem recebido por todos e espero poder ajudar muito na temporada — afirmou o jogador.

Adaptação ao país e histórico de clubes

Antes de chegar ao futebol asiático, o atacante acumulou passagens por diversas equipes do Brasil, incluindo o Palmeiras, onde realizou grande parte de sua formação nas categorias de base, e o Cruzeiro, clube pelo qual marcou seu primeiro gol como atleta profissional. Seu currículo também registra atuações por Ceará, Atlético Goianiense, Guarani, Inter de Limeira e Oeste.

Ao iniciar os treinamentos na Coreia do Sul, Airton Moisés comentou sobre o seu processo de aclimatação, observando as diferenças no estilo de jogo local e os desafios iniciais causados pelo fuso horário.

— Já tenho feito alguns trabalhos com todo o grupo e tenho me sentido muito bem. As primeiras impressões são de que aqui o futebol é bem rápido, com muita velocidade e intensidade. É uma mudança grande, principalmente pela questão do fuso horário. Nos primeiros dias, é difícil dormir no horário certo, mas já estou me adaptando bem e, rapidamente, estarei totalmente ambientado — detalhou o atacante.

Airton Moisés foi anunciado pelo FC Anyang (Foto: Divulgação/FC Anyang)

Detalhes financeiros da negociação

O acordo firmado entre as agremiações envolveu uma contrapartida financeira para a equipe paulista. A transferência do atacante para o FC Anyang gerou uma quantia de aproximadamente R$ 1 milhão para os cofres do Novorizontino.

