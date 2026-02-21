Europeus sentem ausência de Estevão em tropeço do Chelsea: 'Sem festa'
Brasileiro ficou de fora de partida por conta de lesão
O Chelsea empatou com o Burnley em 1 a 1, neste sábado (21), no Stamford Bridge, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. Para a partida, o brasileiro Estevão ficou de fora por conta de uma lesão de última hora. Nas redes sociais, torcedores dos Blues expressaram saudades do jogador para a partida.
Em campo, a equipe do técnico Liam Rosenior chegou a sair na frente do placar durante o primeiro tempo. Contudo, na segunda etapa acabou sedendo o empate, deixando assim, pontos importantes pelo caminho.
Entre os torcedores do Chelsea, a ausência de Estevão foi sentida. O brasileiro ficou de fora por conta de uma lesão de última hora na região da coxa e passará por uma ressonância magnética para avaliar a gravidade da lesão. Veja a repercussão abaixo:
Tradução: "Precisamos vencer o Arsenal. Espero que o Estevão esteja disponível".
Tradução: "Sem Estevão. Sem festa".
Tradução: "Este jogo me causa dor. Precisávamos mesmo de alguém como Estevão neste jogo... E estou cansado do Enzo na formação de asa".
Tradução: "Precisávamos muito do Estevão neste jogo, é uma pena".
Tradução: "Precisávamos do Estevão neste jogo".
Detalhes da lesão do Estevão
O atacante Estêvão não atuou na partida contra o Burnley e sequer esteve no banco de reservas. A ausência do brasileiro virou mistério até a divulgação da escalação, quando o jornalista Bobby Vincent, que cobre o clube para o "The Mirror" e "Football London", informou que o jogador sentiu um problema na coxa e passará por uma ressonância magnética para avaliar a gravidade da lesão.
Sem Estêvão, Rosenior definiu o time com Sánchez no gol; Reece James na lateral direita, Fofana e Chalobah como dupla de zagueiros e Malo Gusto na esquerda. No meio-campo, o tridente formado por Caicedo, Andrey Santos e Enzo Fernández. No ataque, Cole Palmer e Pedro Neto abrem pelas pontas, com João Pedro como referência na área.
