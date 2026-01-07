Pedreira ou freguês? Real Madrid e Barcelona conhecem adversários na Copa do Rei; veja
Oitavas de final serão disputadas em partida única nos dias 13, 14 e 15 de janeiro
- Matéria
- Mais Notícias
Os pontos corridos se consolidaram como um formato que tende a premiar as equipes com maior investimento, enquanto os clubes de menor orçamento encontram nas copas nacionais a oportunidade de escrever sua história por meio de campanhas surpreendentes ou até mesmo conquistar o título. Nesse contexto, a Copa do Rei, na Espanha, já chega às fases finais, com as 16 equipes classificadas definidas; os confrontos, determinados por sorteio, foram anunciados na manhã desta quarta-feira (7). Confira como ficou:
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ex-Botafogo entra na lista de negociáveis de gigante europeu, aponta jornal
Futebol Internacional07/01/2026
- Futebol Internacional
Em temporada de ‘revolução’, Manchester City pode voltar a vencer a Premier League?
Futebol Internacional07/01/2026
- Futebol Internacional
Supercopa da Espanha inicia com Barcelona defendendo título, e Real Madrid pressionado
Futebol Internacional07/01/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Entre os favoritos, estão presentes Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e outras equipes da primeira divisão, como Real Sociedad, Real Betis, Valencia, Elche, Rayo Vallecano, Osasuna e Alavés. A Segunda Divisão da Espanha está representada por Deportivo La Coruña, Cultural Leonesa, Racing de Santander, Albacete e Burgos. A tríade hegemônica do país teve sorte no sorteio, ao enfrentar times da segundona. A seguir, veja os confrontos abaixo:
- Deportivo da Coruña – Atlético de Madrid
- Racing Santander – Barcelona
- Cultural y Deportiva Leonesa – Athletic Bilbao
- Albacete – Real Madrid
- Burgos – Valencia
- Real Betis – Elche
- Real Sociedad – Osasuna
- Deportivo Alavés – Rayo Vallecano
Copa do Rei 2025/26 🏆
As oitavas de final da Copa do Rei serão disputadas em partida única nos dias 13, 14 e 15 de janeiro, logo após o término da Supercopa da Espanha, realizada entre 7 e 11 de janeiro na Arábia Saudita. Os clubes das divisões inferiores terão o mando de campo, enquanto nos confrontos entre equipes da mesma divisão, a equipe sorteada primeiro exercerá a vantagem.
A partir desta fase, o uso do VAR passa a ser obrigatório em todas as partidas. O calendário subsequente já está definido pela federação: as quartas de final ocorrerão em jogo único no dia 4 de fevereiro, as semifinais terão formato de ida e volta, com o primeiro duelo marcado para 11 de fevereiro e o segundo para 4 de março, enquanto a data e o local da grande final ainda não foram oficialmente confirmados.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias