Brilho na Inglaterra e Arábia; veja o balanço dos brasileiros no exterior

O sábado (21) do futebol no exterior foi marcado por protagonismo brasileiro nas principais ligas. João Pedro, Vini Jr e Ângelo Gabriel foram os principais destaques do dia, com gols nos duelos de Chelsea, Real Madrid e Al-Nassr, respectivamente, com o ex-Santos marcando no triunfo da equipe saudita sobre o Al Hazm, enquanto os demais até balançaram as redes, mas suas equipes tropeçaram.

Em Pamplona, pela 25ª rodada de La Liga, o Real Madrid foi superado por 2 a 1 pelo Osasuna. Na primeira etapa, o time da casa saiu na frente com Ante Budimir, em cobrança de pênalti. Após o intervalo, Vini Jr apareceu na área para completar cruzamento rasteiro de Federico Valverde e empatar o duelo. Porém, já nos acréscimos, após deixar Raúl Asencio no chão, Raúl García de Haro marcou um golaço para dar a vitória ao Osasuna por 2 a 1.

Com o resultado, o Real Madrid pode perder a liderança de La Liga em caso de vitória do Barcelona sobre o Levante, no domingo (22), às 12h15 (de Brasília), no Camp Nou. O clube madrilenho possui 60 pontos, contra 58 dos catalães.

Vini Jr marcou na derrota do Real Madrid sobre o Osasuna por La Liga (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

Empates na Premier League

O Chelsea empatou com o Burnley por 1 a 1 neste sábado (21), no Stamford Bridge, pela 27ª rodada da Premier League, em uma partida marcada pelo desfalque de última hora de Estêvão. O atacante brasileiro sofreu uma lesão na coxa na véspera do jogo e não foi relacionado. João Pedro abriu o placar para os donos da casa aos quatro minutos, sendo esse o sétimo gol marcado pelo brasileiro em dez jogos sob o comando de Liam Rosenior. Mas Flemming marcou nos acréscimos do segundo tempo e decretou o empate.

Apesar do tropeço, o Chelsea entrou no G-4 da Premier League. A equipe de Liam Rosenior chegou aos 45 pontos, ultrapassando o Manchester City e ocupando a quarta posição.

João Pedro comemora gol pelo Chelsea sobre o Burnley na Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)

Ainda em Londres, o Bournemouth empatou com o West Ham em 0 a 0, neste sábado (21), no Estádio Olímpico de Londres, pela 27ª rodada da Premier League. Na ocasião, o brasileiro Rayan foi destaque da equipe Rubro-Negra, ao protagonizar uma jogada que quase resultou em um golaço no confronto.

O lance aconteceu no início do segundo tempo. O cronômetro marcava 17 minutos quando o ex-Vasco partiu sozinho em um contra-ataque veloz. Rayan saiu cortando jogadores adversários e, ao se aproximar da área, finalizou e parou na trave. Apesar de a jogada não ter gerado gol, ela ganhou destaque dos torcedores que acompanhavam a partida.

Rayan em ação pelo Bournemouth (Foto: Rhianna Chadwick / AFP)

Gols na Arábia Saudita

Na Kingdom Arena, em Riade (ARS), Al-Hilal e Al-Ittihad se enfrentaram pela 22ª rodada do Campeonato Saudita. O Hilal saiu na frente com gol de Malcom, o sexto nesta temporada — além de oito assistências —, aos cinco minutos. Porém, logo após o retorno do intervalo, Houssem Aouar igualou o placar em 1 a 1, que persistiu até o apito final.

O tropeço do Al-Hilal resultou na perda da liderança do Campeonato Saudita, já que o Al-Nassr venceu o Al Hazm por 4 a 0. Na partida, além dos dois gols de Cristiano Ronaldo e Kingsley Coman, outro destaque da equipe de Jorge Jesus foi Ângelo Gabriel, que marcou o terceiro gol do atual líder da Saudi Pro League.

