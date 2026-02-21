Vini Jr marca e vira assunto em derrota do Real Madrid: 'Não vai parar'
O Real Madrid perdeu para o Osasuna por 2 a 1, neste sábado (21), fora de casa pela 25ª rodada da La Liga. Apesar da derrota, o atacante Vini Jr conseguiu ser um destaque positivo da equipe merengue no confronto. O brasileiro foi responsável pelo único gol do time madridista na partida.
O lance aconteceu aos 28 minutos do segundo tempo, quando Valverde arrancou pela ponta esquerda e cruzou em direção à área adversária. Lá estava Vini Jr., que, com um carrinho, antecipou o cruzamento para marcar para o Real Madrid.
O gol do brasileiro deixava a partida empatada, resultado ruim, mas que garantia a permanência do time merengue na ponta do Campeonato Espanhol. Contudo, nos minutos finais, o Osasuna voltou a marcar e garantiu assim a vitória.
Mesmo com a derrota, o atacante Vini Jr ganhou destaque nas redes sociais com a atuação. O brasileiro, além de marcar o gol do time merengue, foi peça fundamental no ataque durante os 90 minutos. Veja a repercussão abaixo:
Tradução: "Você pode xingá-lo com todos os termos racistas que quiser, Você pode assobiar para ele o dia todo. Você pode vaiá-lo durante toda a partida. Mas Vinicius Jr. não vai parar de jogar e não vai parar de marcar gols pelo Real Madrid. Porque Vini adora futebol e o Real Madrid".
Tradução: "Vini Jr agora tem 9 gols na La Liga nesta temporada. Um certo rapaz de La Masia estava a receber uma menção honrosa para a Bola de Ouro pelo mesmo número de golos".
Tradução: "Quatro jogos seguidos com Vini Jr marcando: Rayo, La Real, Benfica e Osasuna".
Tradução: "Vini marcando gols importantes neste mês".
