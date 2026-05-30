Puskás Arena debuta em finais de Champions League

A Puskás Arena, em Budapeste, vive neste fim de semana o seu dia de maior glória. Inaugurado em 2019, o moderno estádio húngaro faz sua estreia como sede da grande decisão da UEFA Champions League na temporada 2025/26, colocando a Hungria pela primeira vez no mapa das finais do principal torneio de clubes do planeta.

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➡️ PSG x Arsenal: onde assistir à final da Champions League

Vista geral das arquibancadas da Arena Puskás em Budapeste, em 29 de maio de 2026, na véspera da final da Champions League entre Paris Saint-Germain e Arsenal (Foto: Nicolas Tucat / AFP)

O duelo entre Arsenal e Paris Saint-Germain não é o primeiro evento de elite que a arena recebe, mas é, sem dúvida, o mais prestigiado. O estádio foi construído sobre o local do antigo Népstadion e batizado em honra ao lendário Ferenc Puskás, ídolo do Real Madrid e da seleção húngara.

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Apesar de jovem, a Puskás Arena já possui uma bagagem considerável em competições continentais. Antes de abrir os portões para a "Orelhuda", o estádio já havia sido protagonista em outros momentos cruciais:

Final da Liga Europa (2023): Onde o Sevilla manteve sua hegemonia ao vencer a Roma nos pênaltis.

Eurocopa 2020: Sede de jogos importantes da fase de grupos e oitavas de final.

Supercopa da Europa (2020): Quando o Bayern de Munique superou o Sevilla para erguer o troféu.

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Com capacidade para cerca de 67 mil torcedores, a arena é conhecida por sua acústica impecável e pela proximidade da torcida com o gramado, prometendo uma atmosfera elétrica para ingleses e franceses.

Para a Hungria, sediar a final de 2026 é a conclusão de um projeto de modernização esportiva que começou há sete anos. Para Arsenal ou PSG, será o cenário de uma conquista imortal. A Puskás Arena deixa de ser apenas uma coadjuvante de luxo no Leste Europeu para se tornar o epicentro do futebol mundial por 90 minutos.

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