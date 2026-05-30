Torcedores de Arsenal e PSG brigaram nas ruas de Budapeste horas antes da final da Champions League, neste sábado (30). Segundo as informações do "Daily Mail", a polícia local estaria investigando o caso e trabalhando na identificação das pessoas que participaram da confusão.

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Existe uma preocupação pela chegada de milhares de torcedores sem ingressos, principalmente ingleses. Os britânicos estão mobilizados para a decisão após o Arsenal chegar em uma final de Champions League para enfrentar o PSG após 20 anos da derrota na decisão contra o Barcelona.

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A polícia informou que torcedores de Arsenal e PSG acendiam e lançavam sinalizadores uns nos outros, enquanto um outro grupo brigava na Rua Király. Nas redes sociais, diversos vídeos comprovam as confusões ocorridas em Budapeste.

Na sexta-feira (29), dois britânicos foram presos por conduta desordeira e danos a um veículo nas ruas da capital da Hungria. A expectativa é de que quatro mil policiais sejam mobilizados para garantir a segurança dos torcedores na Arena Puskás.

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