Futebol Internacional

Rivais do Brasil, Argentina, Inglaterra, Espanha… veja os últimos amistosos antes da Copa

Agenda de jogos tem definições na repescagem da Europa e jogos de seleções de peso

Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 31/03/2026
10:44
seleção argentina lionel messi
A Argentina de Lionel Messi enfrenta a Zâmbia. (Foto: Luis ROBAYO / AFP)
A última Data Fifa antes da Copa do Mundo se encerra nesta terça-feira (31) e a agenda de jogos do dia tem duelos decisivos pelas eliminatórias europeias, amistosos com "cara de Copa" e termina com o confronto entre Brasil e Croácia, às 21h.

Os rivais da Seleção Brasileira no Grupo C do Mundial entram em campo a partir das 13h30, com o confronto entre Haiti e Islândia, que será disputado em Toronto, no Canadá, uma das cidades-sede da Copa do Mundo. Na sequência, às 15h, o Marrocos enfrenta o Paraguai em Lens, na França, enquanto a Escócia recebe a Costa do Marfim às 15h30, em jogo no Hill Dickinson Stadium, casa do Everton, na Inglaterra.

A tarde também tem partidas decisivas pela repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. A Itália tenta voltar a disputar um Mundial após 12 anos e enfrenta a Bósnia Herzegovina, em Zenica, na Bósnia. A Dinamarca também disputa vaga diante da Republica Tcheca, a Turquia duela com o Kosovo e a Suécia define a classificação com a Polônia. Todos os jogos começam às 15h45. Pelas Eliminatórias Mundiais, a Jamaica enfrenta a República Democrática do Congo, às 18h.

A lista de amistosos tem outras seleções de peso entrando em campo. A atual campeã do Mundo, Argentina, se despede da Data Fifa diante da Zâmbia, em Buenos Aires, às 20h15. Mais cedo, a campeã Europeia Espanha duela com o Egito, às 16h, enquanto a vice da Eurocopa, Inglaterra, mede forças com o Japão às 15h45. Os EUA, um dos países-sede do Mundial, recebe a seleção de Portual para confronto às 20h.

Outros amistosos com "cara de Copa" nesta terça-feira são Canadá x Tunísia, México x Bélgica, Argélia x Uruguai, Noruega x Suíça e Holanda x Equador. Essas são as últimas partidas das seleções em Data Fifa antes da disputa do Mundial. Algumas delas ainda podem disputar amistoso às vésperas do começo da Copa, como o Brasil, que enfrenta o Egito no dia 6 de junho, uma semana antes da estreia diante de Marrocos nos Estados Unidos.

seleção marrocos
Marrocos enfrenta o Praguai no último amistoso pré Copa do Mundo. (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Veja a agenda de jogos desta terça-feira na Data Fifa

Repescagem Europeia

  1. 15h45 - Bósnia x Itália
  2. 15h45 - Suécia x Polônia
  3. 15h45 - Republica Tcheca x Dinamarca
  4. 15h45 - Kosovo x Turquia

Repescagem Mundial

  • 18h - R.D. Congo x Jamaica

Amistosos

  1. 13h - Montenegro x Eslovênia
  2. 13h - Noruega x Suíça
  3. 13h - Sérvia x Arábia Saudita
  4. 13h30 - Haiti x Islândia
  5. 14h - Hungria x Grécia
  6. 14h - Rússia x Mali
  7. 14h30 - África do Sul x Panamá
  8. 14h30 - Jordânia x Nigéria
  9. 15h - Marrocos x Paraguai
  10. 15h -Peru x Honduras
  11. 15h30 - Argélia x Uruguai
  12. 15h30 - Escócia x Costa do Marfim
  13. 15h45 - Áustria x Coreia do Sul
  14. 15h45 - Eslováquia x Romênia
  15. 15h45 - Inglaterra x Japão
  16. 15h45 - Irlanda x Macedônia do Norte
  17. 15h45 - País de Gales x Irlanda do Norte
  18. 15h45 - Holanda x Equador
  19. 15h45 - Ucrânia x Albânia
  20. 16h - Espanha x Egito
  21. 16h - Senegal x Gâmbia
  22. 20h - EUA X Portugal
  23. 20h15 - Argentina x Zâmbia
  24. 20h30 - Canadá x Tunísia
  25. 21h - Brasil x Croácia
  26. 22h - México x Bélgica

