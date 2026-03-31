Rivais do Brasil, Argentina, Inglaterra, Espanha… veja os últimos amistosos antes da Copa
Agenda de jogos tem definições na repescagem da Europa e jogos de seleções de peso
- Matéria
- Mais Notícias
A última Data Fifa antes da Copa do Mundo se encerra nesta terça-feira (31) e a agenda de jogos do dia tem duelos decisivos pelas eliminatórias europeias, amistosos com "cara de Copa" e termina com o confronto entre Brasil e Croácia, às 21h.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Os rivais da Seleção Brasileira no Grupo C do Mundial entram em campo a partir das 13h30, com o confronto entre Haiti e Islândia, que será disputado em Toronto, no Canadá, uma das cidades-sede da Copa do Mundo. Na sequência, às 15h, o Marrocos enfrenta o Paraguai em Lens, na França, enquanto a Escócia recebe a Costa do Marfim às 15h30, em jogo no Hill Dickinson Stadium, casa do Everton, na Inglaterra.
A tarde também tem partidas decisivas pela repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. A Itália tenta voltar a disputar um Mundial após 12 anos e enfrenta a Bósnia Herzegovina, em Zenica, na Bósnia. A Dinamarca também disputa vaga diante da Republica Tcheca, a Turquia duela com o Kosovo e a Suécia define a classificação com a Polônia. Todos os jogos começam às 15h45. Pelas Eliminatórias Mundiais, a Jamaica enfrenta a República Democrática do Congo, às 18h.
A lista de amistosos tem outras seleções de peso entrando em campo. A atual campeã do Mundo, Argentina, se despede da Data Fifa diante da Zâmbia, em Buenos Aires, às 20h15. Mais cedo, a campeã Europeia Espanha duela com o Egito, às 16h, enquanto a vice da Eurocopa, Inglaterra, mede forças com o Japão às 15h45. Os EUA, um dos países-sede do Mundial, recebe a seleção de Portual para confronto às 20h.
Outros amistosos com "cara de Copa" nesta terça-feira são Canadá x Tunísia, México x Bélgica, Argélia x Uruguai, Noruega x Suíça e Holanda x Equador. Essas são as últimas partidas das seleções em Data Fifa antes da disputa do Mundial. Algumas delas ainda podem disputar amistoso às vésperas do começo da Copa, como o Brasil, que enfrenta o Egito no dia 6 de junho, uma semana antes da estreia diante de Marrocos nos Estados Unidos.
Veja a agenda de jogos desta terça-feira na Data Fifa
Repescagem Europeia
- 15h45 - Bósnia x Itália
- 15h45 - Suécia x Polônia
- 15h45 - Republica Tcheca x Dinamarca
- 15h45 - Kosovo x Turquia
Repescagem Mundial
- 18h - R.D. Congo x Jamaica
Amistosos
- 13h - Montenegro x Eslovênia
- 13h - Noruega x Suíça
- 13h - Sérvia x Arábia Saudita
- 13h30 - Haiti x Islândia
- 14h - Hungria x Grécia
- 14h - Rússia x Mali
- 14h30 - África do Sul x Panamá
- 14h30 - Jordânia x Nigéria
- 15h - Marrocos x Paraguai
- 15h -Peru x Honduras
- 15h30 - Argélia x Uruguai
- 15h30 - Escócia x Costa do Marfim
- 15h45 - Áustria x Coreia do Sul
- 15h45 - Eslováquia x Romênia
- 15h45 - Inglaterra x Japão
- 15h45 - Irlanda x Macedônia do Norte
- 15h45 - País de Gales x Irlanda do Norte
- 15h45 - Holanda x Equador
- 15h45 - Ucrânia x Albânia
- 16h - Espanha x Egito
- 16h - Senegal x Gâmbia
- 20h - EUA X Portugal
- 20h15 - Argentina x Zâmbia
- 20h30 - Canadá x Tunísia
- 21h - Brasil x Croácia
- 22h - México x Bélgica
- Matéria
- Mais Notícias