Quem é melhor: Brasil ou Croácia? Veja raio-x por setor do campo

No último amistoso da Data Fifa, o Brasil enfrenta a Croácia, nesta terça-feira (31), no Camping World Stadium, às 21h (de Brasília). As equipes de Carlo Ancelotti e Zlatko Dalic medem forças em um confronto que reedita o duelo de quartas de final da Copa do Mundo de 2022, em que a equipe europeia superou a sul-americana nos pênaltis após o empate por 1 a 1 nos 120 minutos.

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Em coletiva de imprensa, Carlo Ancelotti não revelou a equipe que deve entrar em campo contra a Croácia. No entanto, o treinador afirmou que deve manter o mesmo esquema que o Brasil utilizou contra a França, mas com algumas mudanças de peças.

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Dessa forma, a Seleção Brasileira deve iniciar a partida com Ederson; Danilo (Ibañez), Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo Santos (Andrey Santos); Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vini Jr.

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Por outro lado, a Croácia deve enfrentar o Brasil com Livakovic; Erlic, Vuskovic, Pongracic; Stanisic, Modric, P. Sucic, Perisic; Pasalic, Kramaric e Baturina. Alguns dos nomes estiveram na eliminação da Seleção na Copa do Mundo de 2022.

Com base nas prováveis escalações de Brasil e França, o Lance! faz um raio-x para comparar as seleções por setores e medir a força das equipes. Esses confrontos serão divididos em quatro posições: goleiro, defensores, meias e atacantes.

Raio-X: Brasil x Croácia

Ederson x Livakovic

Na Copa do Mundo de 2022, Livakovic foi uma das peças chaves na classificação da Croácia sobre o Brasil rumo às semifinais. No entanto, o croata nunca conseguiu se consolidar como um dos grandes nomes de sua posição, tendo atuado apenas duas temporadas no Fenerbahce e retornado ao Dínamo Zagreb na temporada atual.

Por outro lado, Ederson construiu uma história grande no Manchester City e chegou no Fenerbahce com a missão de substituir Livakovic. Enquanto o brasileiro vem atuando e sendo uma das referências desde o início da temporada, o croata voltou a jogar com regularidade a partir do momento em que retornou ao Dínamo Zagreb, o que ocorreu somente em fevereiro.

Com isso, Ederson vence o duelo mesmo não sendo o principal nome da Seleção Brasileira, que espera ter Alisson na Copa do Mundo. No entanto, o goleiro do Liverpool lida com uma lesão muscular, mas tem volta prevista para o início de abril.

Danilo, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos x Erlic, Vuskovic e Pongracic

Desfalcado, o Brasil deve ter alterações na defesa em relação ao amistoso contra a França, como nas entradas de Danilo e Marquinhos nos lugares de Wesley e Bremer. Embora venha atuando como zagueiro, o jogador do Flamengo construiu sua carreira na Europa como lateral-direito, enquanto o capitão do PSG é considerado um dos melhores do mundo em sua posição.

Por outro lado, a Croácia também não conta com seu principal nome no setor: Gvardiol, do Manchester City, fraturou a tíbia em janeiro e é dúvida para a Copa do Mundo. Com isso, a equipe de Dalic tem em Vuskovic uma das esperanças para o futuro, mas carece de talento nos nomes de Erlic e Pongracic.

Com isso, o Brasil é consideravelmente superior em relação a Croácia no setor defensivo mesmo diante dos problemas de lesões das duas equipes.

Marquinhos retorna ao time titular do Brasil contra a Croácia (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Casemiro e Danilo Santos x Stanisic, Modric, Sucic e Perisic

No meio de campo, Casemiro mantém a titularidade após a derrota para a França, mas Danilo Santos deve ser testado no lugar de Andrey Santos. O meia do Botafogo recebeu uma grande oportunidade para se "vender" para Carlo Ancelotti em busca de uma vaga na Copa do Mundo no setor mais escasso em termos de profundidade da Seleção.

Por outro lado, a Croácia conta com grandes nomes, tendo Modric como a grande referência da equipe de Zlatko Dalic. Mas além do meia do Milan, Stanisic, Sucic e Perisic também atuam em alto nível do futebol europeu e são extremamente provados em grandes clubes, sendo peças importantes do ponto de vista tático, técnico e físico.

Nesse setor, a Croácia leva uma vantagem sobre o Brasil, uma vez que os europeus possuem uma quantidade maior de talento em relação aos sul-americanos.

Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vini Jr x Pasalic, Kramaric e Baturina

No setor ofensivo, Luiz Henrique deve ganhar espaço após uma grande partida contra a França, enquanto João Pedro deve ser a referência que faltou no primeiro amistoso da Seleção Brasileira. Por outro lado, Vini Jr e Matheus Cunha seguem como homens de confiança de Ancelotti por conta do poder de decisão da dupla.

Do outro lado, a Croácia possui talento no ataque com Pasalic, Kramaric e Baturina, que é um dos jovens do Como, da Itália. Embora o trio possa incomodar a defesa do Brasil, os atletas não possuem o mesmo peso dos nomes dos atacantes da Seleção.

Quem é melhor: Brasil ou França?

O Brasil possui um time melhor do que a Croácia apesar dos desfalques de ambos os lados no amistoso. No entanto, a equipe de Carlo Ancelotti precisará apresentar um futebol melhor do que mostrou contra a França e superar o fantasma de 2022 para chegar com confiança na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá.

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