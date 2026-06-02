Croácia e Bélgica se enfrentam no Stadion HNK Rijeka, na Croácia, nesta terça-feira (2), em amistoso internacional de preparação para a Copa do Mundo. A Bélgica, sob o comando de Rudi Garcia, precisa avaliar a condição física de alguns titulares, a começar por Romelu Lukaku, antes de estrear no Grupo G do Mundial contra o Irã em 15 de junho. Para os croatas, a partida é uma oportunidade de refinar o sistema de Zlatko Dalic em casa, diante de um adversário de peso.

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A Bélgica venceu a Croácia por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Youri Tielemans, de perna direita, para o fundo da rede do goleiro Livakovic. Veja o lance:

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Croácia e Bélgica chegam à Copa do Mundo com tranquilidade

A Croácia chega à Copa do Mundo respaldada por uma das melhores campanhas de qualificação de sua história recente. Dalic conduziu a seleção à liderança do Grupo I das eliminatórias europeias com sete vitórias em oito jogos, 26 gols marcados e apenas quatro sofridos.

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O único tropeço foi o empate sem gols com a República Tcheca em outubro de 2025, quando a liderança já estava assegurada.

A Bélgica também se classificou sem grandes sustos, liderando o Grupo J das eliminatórias e chegando ao torneio com um 7 a 0 sobre o Liechtenstein em novembro de 2025. Um placar que não reflete dificuldades, mas que deu ritmo ao grupo.

Rudi Garcia, que assumiu em janeiro de 2025 no lugar de Domenico Tedesco, teve apenas uma derrota nos primeiros dez jogos à frente dos Diabos Vermelhos, com destaque para o triunfo por 5 a 2 sobre os Estados Unidos em março de 2026.

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Grupos de Croácia e Bélgica na Copa do Mundo

No Grupo L do Mundial, a Croácia terá pela frente Inglaterra, Gana e Panamá, com estreia marcada contra os ingleses em 17 de junho, em Dallas. Uma revisita à semifinal de 2018, quando os croatas eliminaram a Inglaterra e chegaram à final.

A Bélgica foi sorteada no Grupo G ao lado de Egito, Irã e Nova Zelândia. Um chaveamento favorável no papel, mas que exige boa largada para evitar pressão desnecessária.