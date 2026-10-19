Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

De Zerbi dispara sobre Richarlison no Tottenham: 'Não é problema meu'

Treinador italiano afirma que exclusão do brasileiro foi decisão da diretoria

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 17:40
Supervisionado porMárcio Iannacca,
Favorite o Lance! no Google
Richarlison chora após eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar
Descontentamento e atuação no Sub-21 aproximam Richarlison de uma saída do Tottenham em janeiro (Foto: Gabriela Biló / Folhapress)

O técnico Roberto De Zerbi declarou que o afastamento de Richarlison do elenco principal do Tottenham "não é mais problema dele", em entrevista coletiva antes do jogo contra o Coventry City pela Premier League, nesta segunda-feira (19), em Londres. O atacante brasileiro, que não foi inscrito na lista de 25 jogadores para o campeonato, tem jogado pela equipe sub-21 enquanto aguarda uma definição sobre seu futuro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Roberto De Zerbi deixou claro que as decisões sobre a situação de Richarlison estão nas mãos da diretoria do Tottenham, representada pelo diretor-executivo Vinai Venkatesham e pelo diretor esportivo Johan Lange. O treinador italiano afirmou que aceita a pressão pelos resultados da equipe, mas ressaltou que não foi ele quem decidiu excluir o atacante da lista da Premier League.

continua após a publicidade
Richarlison celebra gol em amistoso de pré-temporada do Tottenham
Descontentamento e atuação no Sub-21 aproximam Richarlison de uma saída do Tottenham em janeiro (Foto: Henry Nicholls / AFP)

Richarlison, que iniciou a temporada como titular, perdeu espaço após a derrota por 3 a 0 para o Brentford na estreia do campeonato inglês. Desde então, o atacante ficou fora da relação principal e passou a atuar pelo time sub-21, inclusive marcando gol na partida contra o Cheltenham Town pelo EFL Trophy, que terminou empatada em 2 a 2, com derrota nos pênaltis.

O brasileiro esteve envolvido em tentativas de transferência durante a última janela de verão europeu, com interesse do Everton, seu ex-clube, e do Vasco, mas as negociações não avançaram, mantendo o jogador em Londres. A ausência de Richarlison no elenco principal ocorre em um momento delicado para o Tottenham, que enfrenta dificuldades para obter bons resultados na Premier League, aumentando a cobrança sobre a comissão técnica e a diretoria.

continua após a publicidade
Roberto De Zerbi instrui jogadores do Tottenham em jogo contra o Everton
De Zerbi afirma que afastamento de Richarlison foi decisão exclusiva da diretoria do Tottenham (Foto: Glyn Kirk / AFP)

A situação ganhou ainda mais repercussão após Richarlison manifestar apoio público às críticas feitas por Duncan Ferguson, ex-jogador e treinador que trabalhou com ele no Everton, questionando o tratamento recebido pelo atacante no clube inglês. Apesar do desgaste, De Zerbi afirmou estar aberto a conversar com Richarlison caso o jogador queira discutir o conflito diretamente.

O técnico já havia tentado convencer o atacante a permanecer no Tottenham durante as negociações, mas agora parece transferir a responsabilidade da resolução do impasse para a administração do clube. O próximo período de transferências, em janeiro, pode ser decisivo para definir o futuro do brasileiro, que segue sem perspectiva imediata de retorno ao time principal.

continua após a publicidade

O Tottenham deve avaliar as alternativas para Richarlison até a próxima janela de transferências, em janeiro, quando poderá buscar uma solução para o impasse envolvendo o atacante e o elenco principal.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Ilustração de Luis Enrique, à esquerda, e Hansi Flick, à direita

Futebol Internacional

PSG x Barcelona: retrospecto é equilibrado, mas franceses levam vantagem recente na Champions

Há 1 hora
O meio-campista nº 25 do River Plate, Lautaro Pereyra, e o meio-campista nº 17, do Estudiantes de Rio Cuarto, Gabriel Alanis, lutam pela bola durante a partida de futebol do torneio Clausura da Liga Profissional Argentina 2026 entre River Plate e Estudiantes de Rio Cuarto, no estádio Mas Monumental, em Buenos Aires, em 10 de outubro de 2026. (Foto: Alejandro Pagni / AFP)

Futebol Internacional

Joia do River Plate tem multa de R$ 600 milhões e entra no radar do Benfica

Há 1 hora
Ryan Roberto comemora gol na vitória do Shakhtar Donetsk Sub-21 sobre o Kolos (Foto: Shakhtar Donetsk)

Futebol Internacional

Ex-Flamengo, Ryan Roberto marca pelo Shakhtar e celebra fase

Há 2 horas
Andres Gomez deixa o campo irritado ao ser expulso contra o Boca Juniors pelo Vasco

Vasco

Vasco tem desfalques de peso para semifinal contra o Boca Juniors

Há 2 horas
Luis Enrique levanta a mão durante coletiva de imprensa do PSG

Futebol Internacional

De torcedor à carrasco: Luis Enrique reencontra Barcelona após se tornar pedra no sapato

Há 2 horas
Cristiano Ronaldo permaneceu no banco de reservas no jogo de Portugal contra a Noruega da Liga das Nações

Futebol Internacional

Após atrito com Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo é punido por Portugal

Há 2 horas
Mais LANCE!
Taça da Champions League exposta antes do sorteio dos confrontos da fase de liga da temporada 2026-2027

Champions League: 67% dos jogos da rodada terão confrontos inéditos

Escudo do City na bandeira de escanteio, visto antes da partida de futebol da Premier League inglesa entre Manchester City e Ipswich Town no Etihad Stadium em Manchester, noroeste da Inglaterra, em 17 de outubro de 2026. (Foto: Oli Scarff / AFP)

Manchester City pode sofrer punição histórica na Premier League

Taça da Champions League exposta no sorteio dos confrontos

Supercomputador da Opta prevê favoritos da 3ª rodada da Champions League; veja as projeções

Técnico do PSG, Luis Enrique em coletiva da Champions League

Luis Enrique é sincero sobre comparação entre Yamal e Messi: 'Melhor não'

Clarence Seedorf (à esquerda) com a equipe técnica do Corinthians durante o treino.

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir – segunda-feira (19/10)

Guilherme Biro

Ex-Corinthians, Guilherme Biro marca primeiro gol por clube nos Emirados Árabes

Filipe Luís durante o jogo do Monaco contra o Lorient, pelo Campeonato Francês

Monaco de Filipe Luís tem 'desempenho decepcionante', segundo jornal francês

Mourinho conversa com Diomande em vitória do Real Madrid sobre o Sevilla, na La Liga

Mourinho compara reforço do Real Madrid com Vini Jr e faz alerta

Filipe Luís, treinador do AS Monaco, em campo aplaudindo durante jogo de competições europeias.

Filipe Luís vira assunto após derrota do Monaco: 'Já acabou'

Treinador do Monaco gesticula durante a derrota para o Lorient.

Monaco de Filipe Luís perde invencibilidade e liderança na Ligue 1

Brasileiro atinge marco histórico durante partida contra Sunderland, com torcedores ao fundo. (Foto: Divulgação/AFC Bournemouth)

Evanilson marca pelo terceiro jogo seguido e alcança marco histórico

Jogador do Brighton & Hove Albion faz gesto de coração durante a partida contra Crystal Palace.

Paraguaio faz 'gol que Pelé não fez' na Premier League; veja o lance

Duelo Mastantuono x Nico Paz

Nico Paz e Mastantuono lutam por espaço na Argentina pós-Messi