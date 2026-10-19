De Zerbi dispara sobre Richarlison no Tottenham: 'Não é problema meu'

O técnico Roberto De Zerbi declarou que o afastamento de Richarlison do elenco principal do Tottenham "não é mais problema dele", em entrevista coletiva antes do jogo contra o Coventry City pela Premier League, nesta segunda-feira (19), em Londres. O atacante brasileiro, que não foi inscrito na lista de 25 jogadores para o campeonato, tem jogado pela equipe sub-21 enquanto aguarda uma definição sobre seu futuro.

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Roberto De Zerbi deixou claro que as decisões sobre a situação de Richarlison estão nas mãos da diretoria do Tottenham, representada pelo diretor-executivo Vinai Venkatesham e pelo diretor esportivo Johan Lange. O treinador italiano afirmou que aceita a pressão pelos resultados da equipe, mas ressaltou que não foi ele quem decidiu excluir o atacante da lista da Premier League.

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Descontentamento e atuação no Sub-21 aproximam Richarlison de uma saída do Tottenham em janeiro (Foto: Henry Nicholls / AFP)

Richarlison, que iniciou a temporada como titular, perdeu espaço após a derrota por 3 a 0 para o Brentford na estreia do campeonato inglês. Desde então, o atacante ficou fora da relação principal e passou a atuar pelo time sub-21, inclusive marcando gol na partida contra o Cheltenham Town pelo EFL Trophy, que terminou empatada em 2 a 2, com derrota nos pênaltis.

O brasileiro esteve envolvido em tentativas de transferência durante a última janela de verão europeu, com interesse do Everton, seu ex-clube, e do Vasco, mas as negociações não avançaram, mantendo o jogador em Londres. A ausência de Richarlison no elenco principal ocorre em um momento delicado para o Tottenham, que enfrenta dificuldades para obter bons resultados na Premier League, aumentando a cobrança sobre a comissão técnica e a diretoria.

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De Zerbi afirma que afastamento de Richarlison foi decisão exclusiva da diretoria do Tottenham (Foto: Glyn Kirk / AFP)

A situação ganhou ainda mais repercussão após Richarlison manifestar apoio público às críticas feitas por Duncan Ferguson, ex-jogador e treinador que trabalhou com ele no Everton, questionando o tratamento recebido pelo atacante no clube inglês. Apesar do desgaste, De Zerbi afirmou estar aberto a conversar com Richarlison caso o jogador queira discutir o conflito diretamente.

O técnico já havia tentado convencer o atacante a permanecer no Tottenham durante as negociações, mas agora parece transferir a responsabilidade da resolução do impasse para a administração do clube. O próximo período de transferências, em janeiro, pode ser decisivo para definir o futuro do brasileiro, que segue sem perspectiva imediata de retorno ao time principal.

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O Tottenham deve avaliar as alternativas para Richarlison até a próxima janela de transferências, em janeiro, quando poderá buscar uma solução para o impasse envolvendo o atacante e o elenco principal.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.