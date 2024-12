Neymar revela se jogará próxima Copa do Mundo pela Seleção Brasileira

Parado desde novembro por uma lesão na coxa, Neymar vive período conturbado e não joga pela Seleção Brasileira há mais de um ano. Porém, o astro brasileiro não deixa de sonhar com o retorno, e revelou que deseja ajudar o Brasil em mais uma Copa do Mundo.

- Obviamente a Copa do Mundo é o objetivo de todos os jogadores. Já joguei três vezes, obviamente quero fazer a quarta. Tenho que estar focado nisso, me preparar bem aqui e ter esse objetivo de médio prazo depois de voltar à forma aqui no meu clube disse Neymar, em entrevista ao "Bartoli Time", da RMC.

Neymar foi convocado pela primeira vez para uma Copa do Mundo em 2014, quando o Brasil era comandado por Felipão. Logo na estreia, contra a Croácia, o atacante marcou dois gols. O camisa 10 participou da edição seguinte, em 2018, logo depois de ter saído do Barcelona rumo ao PSG.

A última contribuição do brasileiro no torneio foi na edição de 2022, realizada no Catar, em que a Seleção caiu nas quartas de final. O atacante teve uma contusão ligamentar lateral no tornozelo direito, além de um edema ósseo, mas atuou em quase todos os jogos da equipe de Tite.

Lesões atrapalharam sequência de Neymar no Al-Hilal e Seleção Brasileira

Poucas semanas após retornar aos gramados de forma oficial, Neymar sofreu uma nova lesão, e precisou ser substituído no confronto com o Esteghlal, pela Champions da Ásia. Antes da ruptura no tendão da coxa esquerda, o camisa 10 tinha voltado a atuar pelo Al-Hilal no dia 21 de outubro, depois de mais de um ano em tratamento de uma ruptura do ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo. Desde então, o brasileiro atuou em dois jogos e não participou de gols.

Lesão essa que Neymar sofreu justamente com a Seleção Brasileira: no dia 17 de outubro de 2023, quando defendia a Amarelinha em duelo contra o Uruguai durante a Data Fifa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

No mesmo dia da divulgação da situação médica do atleta, rumores na Arábia Saudita apontaram que o Al-Hilal estaria interessado na rescisão amigável do contrato de Neymar com o Patrão. A equipe saudita estaria insatisfeita com o baixo tempo de jogo do jogador e acredita que o alto investimento não gerará retorno.