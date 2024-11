Santos planeja time forte para a disputa da Série A em 2025

Santos sonha com Neymar em 2025 (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 17/11/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

O Santos está com grandes planos para a temporada de 2025, focado em um time forte para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O clube trabalha para montar um elenco altamente competitivo.

O grande alvo é Neymar. A possibilidade de retorno no início de 2025 mostrou-se viável porque o jogador terá sua condição física reavaliada em janeiro pelo Al Hilal. E o clube saudita, com o qual Neymar tem contrato até junho de 2025, pode sinalizar com uma rescisão amigável.

O presidente Marcelo Teixeira aposta em uma estratégia inovadora para atrair Neymar, considerando um modelo financeiro criativo que envolva bônus e participação em receitas comerciais, possibilitando um retorno financeiro positivo para o clube.

A relação estreita entre o Santos e Neymar pai tem sido um fator essencial nas negociações para o possível retorno do craque ao clube paulista. Neymar pai tem desempenhado um papel estratégico na mediação de parcerias, patrocinadores e planos de investimento, que, juntos, podem viabilizar a volta do jogador à Vila Belmiro já em janeiro de 2025.

Além de Neymar, o Santos planeja trazer outros grandes nomes. Teixeira já confirmou que busca trazer Gabigol, que não ficará no Flamengo, para defender o Peixe no próximo ano. O clube da Baixada Santista, porém, tem a concorrência do Cruzeiro, que planeja ter o atacante no próximo ano.

A aposta do Santos é criar um time com grande potencial para a disputa da Série A, buscando, ao mesmo tempo, alavancar sua receita por meio de parcerias e patrocínios.

Neymar e ganso estarão de volta ao Santos em 2025? (Foto: Ricardo Saibun)

Esse movimento não se limita às contratações, mas também envolve o fortalecimento da marca do Santos, aumentando sua visibilidade no mercado nacional e internacional.

A diretoria do Santos acredita também que jogadores como Neymar e Gabigol podem ser, mesmo que indiretamente, uma ponte para atrair novos investidores dispostos a injetar grana no Peixe em troca da visibilidade que a dupla de atacantes dará ao clube.

Mas a montagem do super elenco não para por aí. Grande parceiro de Neymar nos tempos de Santos, Paulo Henrique Ganso, atualmente no Fluminense, é um dos nomes cotados pela diretoria santista para retornar ao time no próximo ano.

Danilo, lateral da Juventus e da Seleção, que também estava no Peixe com Ganso e Neymar, seria outro nome que estaria disposto a voltar a partir do momento que se confirmar o retorno de Neymar. Léo Baptistão, do Almería, que esteve perto do Peixe na última janela de transferências, pode chegar em definitivo.

Enquanto não disputa a Série A, o Santos recebe neste domingo, 17, o CRB, na Vila Viva Sorte, às 16h. Já campeão, o Peixe receberá a taça da Série B na tarde de hoje.