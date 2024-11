Al-Hilal pode rescindir contrato com Neymar em janeiro, diz site

Neymar em ação pelo Al-Hilal (Foto: AFP)







Publicada em 06/11/2024 - 11:27 • Riade (SAU) • Atualizada em 06/11/2024 - 16:38

Neymar pode estar se aproximando de um futuro fora do Al-Hilal. Segundo o "UOL", a diretoria do clube saudita estuda a possibilidade de uma rescisão de contrato com o craque, que pode ser liberado na janela de inverno no futebol internacional.

A situação ganhou peso com a nova lesão do atacante pelo clube. Após se recuperar de uma ruptura ligamentar no joelho esquerdo, o atleta retornou aos gramados, mas em seu segundo jogo sentiu dores musculares na coxa direita e foi substituído com pouco menos de 30 minutos em campo.

Apesar de a lesão ser esperada devido ao tempo que ficou fora - mais de um ano entre a ruptura e o retorno -, os árabes planejam avaliar a condição do jogador, já que desde sua chegada ao clube, em agosto de 2023, só fez sete jogos. Somado ao pouco tempo em campo, ele não está inscrito na Saudi Pro League devido ao limite de vagas para estrangeiros, e sua inclusão na segunda metade da competição seria viabilizada apenas com a saída de outro jogador da lista.

Somado ao fator físico, o viés financeiro também preocupa a diretoria. Neymar foi contratado na onda de aportes financeiros do Fundo de Investimento Público local, realizados com o objetivo de gerar visibilidade e embaixadores para sediar a Copa do Mundo de 2034.

Retorno de Neymar ao Brasil não é descartado

O custo da transação foi elevado: foram pagos 90 milhões de euros (R$ 490 milhões na cotação da época) ao PSG, além do acerto de um salário de 160 milhões de euros por temporada ao jogador. Entretanto, pesa o fato de apenas sete jogos terem sido feitos no período, o que preocupa a diretoria.

O jornalista saudita Tariq Al Nofal revelou, no fim de outubro, que o Inter Miami tem sua mira apontada para o futebol de Neymar. A intenção é formalizar uma proposta no começo de 2025 para refazer o trio com Messi e Suárez, vitorioso em três anos de Barcelona. Um retorno ao Brasil também não está descartado pelo camisa 10.

