Uma década e 38 lesões: Neymar se recupera da pior de todas

Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro

Um ano e quatro dias após sair de campo na maca e começar a encarar a mais lenta recuperação de todas as suas lesões na carreira, Neymar deve voltar a atuar nesta segunda-feira (20). Ele foi relacionado pelo técnico Jorge Jesus para o jogo do Al Hilal diante do Al Ain, fora de casa, pela Liga dos Campeões da Ásia.

A partida, marcada para às 13h (horário de Brasília), deve finalmente encerrar o mais longo período de recuperação de Neymar. Desde que deixou o Santos, em meados de 2013, o atacante passou por 38 lesões, mas nenhuma exigiu tanto tempo de recuperação quanto esta. Os dados são do Transfermarket.

A lesão sofrida na derrota da Seleção Brasileira por 2 a 0 para o Uruguai foi a única de joelho. Mas a torção rompeu os ligamentos do joelho esquerdo, além de afetar o menisco. Com isso, Neymar precisou passar por cirurgia e por um longo processo de recuperação.

Lesões musculares são as que mais afetam Neymar

Das 38 lesões sofridas por Neymar na última década, pelo menos 16 delas foram musculares. Elas incluem coisas mais simples, como fadiga, até mais demoradas, como estiramentos. O jogador também ficou períodos afastado por edemas e pancadas, além de torções, sobretudo de tornozelo.

As fraturas também foram uma constante em Neymar na última década. Em 2018, a quatro meses do início da Copa do Mundo da Rússia, o atacante sofreu fratura do quinto metatarso do pé direito. Ele ficou 90 dias afastado dos gramados, mas se recuperou a tempo de disputar o Mundial.

Em janeiro do ano seguinte, Neymar voltou a fraturar o pé na mesma região. O período de recuperação foi semelhante, e o jogador ficou 85 dias fora de combate.

Em 2023, quando ainda atuava pelo PSG, o atacante sofreu entorse no tornozelo direito e sofreu lesão ligamentar. Na ocasião, Neymar ficou 130 dias afastados, perdendo 18 jogos.